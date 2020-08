Autorijden met slippers aan? Doe maar liever niet

Autorijden met slippers aan kan gevaarlijk zijn. Je kunt bijvoorbeeld met je slippers achter de pedalen blijven hangen, of er juist vanaf glijden. Een alternatief is met blote voeten te gaan rijden, maar beter is nog om gewoon schoenen aan te doen. Dan zet je de airco maar wat hoger om je voeten koel te houden.

De helft rijdt met slippers aan

Uit onderzoek van vergelijkingssite Independer blijkt dat meer dan de helft van de bestuurders tussen de 18 en 44 jaar weleens met slippers aan rijdt. Bijna 1 op de 8 geeft aan een ongeluk of bijna ongeluk te hebben gehad als gevolg daarvan. Waarbij gek genoeg mannen dat veel vaker hebben gehad dan vrouwen (12,1 tegenover 2,7 procent).

Rijden met slippers geeft problemen

Bijna 14 procent van de respondenten tussen de 18 en 44 jaar geeft toe de auto weleens aan de kant te hebben gezet omdat het rijden met slippers problemen gaf. Zo'n 80 procent van de ondervraagden denkt dan ook dat het gevaarlijk is om te gaan rijden zonder schoenen aan.

In Frankrijk en Spanje is het verboden

Autorijden met slippers aan of op blote voeten is in Nederland niet wettelijk verboden. Toch raden instanties zoals Veilig Verkeer Nederland het met klem af. Vertrek je naar Frankrijk of Spanje? Dan moet je er rekening mee houden dat rijden met slippers wel degelijk verboden is. Als je wordt betrapt, kun je een flinke boete krijgen.