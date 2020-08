Rolls-Royce Phantom V: Is dit de stijlvolste elektrische auto ooit?

Rijd je in een Rolls-Royce Phantom V, dan bevind je je in illuster gezelschap. John Lennon had er twee, koningin Elizabeth ook, Elton John had een roze exemplaar en Elvis Prestley reed in een zilverkleurige. Er zijn slechts 832 exemplaren van de Phantom V geproduceerd. Allemaal hadden ze een 6,2-liter V8 voorin.

Aston Martin, Jaguar en Volkswagen

Het ombouwen van klassiekers naar elektrische auto's is een bescheiden trend, waar zelfs fabrikanten op zijn gedoken. Aston Martin liet al een elektrische DB6 zien, Jaguar een E-Type met stekker en Volkswagen verkoopt ombouwkits voor Kevers. Deze Phantom V is echter niet het product van Rolls-Royce zelf.

Elektrische Rolls met 480 kilometer bereik

De Britse firma Lunaz Design is gespecialiseerd in het converteren van klassiekers naar EV's. Ze doen dat met de Jaguar XK120, Bentley S2 Flying Spur, Rolls-Royce Cloud en Rolls-Royce Phantom V. In het geval van die laatste heeft Lunaz Design de auto een enorme 120-kWh batterijpakket gegeven. En die is goed voor een indrukwekkende actieradius van 480 kilometer.

Rolls-Royce Phantom V met 'genoeg' vermogen

Geheel in de traditie van Rolls-Royce meldt Lunaz Design niet hoeveel vermogen de elektromotor van de Phantom V heeft. We gaan ervan uit dat het simpelweg 'genoeg' is, zoals Rolls-Royce vroeger zo mooi zei. En het fraaie is: Lunaz Design heeft de klassieke 'power reserve'-meter van de Phantom vervangen door een exemplaar dat ook de regeneratie in beeld brengt.

Lunaz Design bouwt maar dertig stuks

Wat de elektrische Rolls-Royce Phantom V kost, is niet bekend, maar hij zal geen koopje zijn. Lunaz Design bouwt er slechts dertig. Ze zijn gebaseerd op oude Phantoms, die eerst volledig gerestaureerd en verbeterd worden, waardoor ze nu beter zijn dan ze ooit uit de fabriek rolden.