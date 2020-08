Deze elektrische kart brult als een echte Lamborghini

De Chinese techgigant Xiaomi bestaat (nog maar) tien jaar en dat viert het bedrijf op meerdere manieren. Eén ervan is deze Xiaomi Ninebot GoKart Pro Lamborghini Edition. Hij is uitgevoerd in het kenmerkende Giallo Orion (heldergeel) van de Aventador en Huracán, heeft een Lamborghini-logo voorop en onderscheidt zich van een normale Ninebot GoKart Pro met het nodige spoilerwerk.

Echte Lamborghini-sound

Zo snel als een Lamborghini is de Xiaomi natuurlijk niet. Zijn elektromotortje stelt hem in staat een top van 40 km/h te bereiken. Dankzij een 432-kWh batterij kan hij dat op een 400 meter lang circuit zo'n 62 rondjes volhouden. De Ninebot GoKart is daarbij niet stil, zoals andere elektrische karts, maar produceert een brullende Lamborghini-soundtrack uit een setje speakers.

Ook in Nederland?

De gewone versie van de Xiaomi Ninebot GoKar wordt ook in Nederland verkocht. Hij gaat minder hard dan de Pro-variant (24 km/h), maar kost ook een stuk minder (vanaf 629 euro). De Lamborghini Edition wordt deze week in China gelanceerd voor een prijs van omgerekend 1215 euro. Of het racemachientje ook naar Europa komt, is niet bekend.