'De Mercedes GLS is de onzinnigste auto op de markt'

De Gouden Gier is in het leven geroepen door de Deutsche Umwelthilfe en wordt uitgereikt aan een auto die op milieugebied slecht presteert. Er werd gestemd door 18.000 mensen, waarvan een derde voor de Mercedes GLS koos. De Deutsche Umwelthilfe roept Daimler (het moederbedrijf van Mercedes) op om "te stoppen met de suv-wedloop en modellen als de monsterlijke GLS niet meer te verkopen".

Mercedes GLS vooral bedoeld voor VS en China

Nou zal de Mercedes GLS in Europa ook niet een mega-verkoopsucces zijn, want de reuzen-suv is vooral bedoeld voor de VS en China. En ja, de GLS is onzinnig, zeker als AMG GLS 63. Hij is 5,21 meter lang, 2,16 meter breed, weegt 2500 kilo en heeft een 612 pk sterke V8 met een theoretisch verbruik van 1 op 8. Maar goed, in die zin zijn zoveel auto's onzinnig natuurlijk ...

'Er moet een verbod op grote suv's komen'

Volgens de Deutsche Umwelthilfe is de Mercedes GLS te groot, te dorstig en te vies. "Monsterlijke stadspantserwagens zoals de GLS schaden het milieu en hebben in onze steden niets te zoeken", aldus een woordvoerder. De Duitse overheid moet ze verbieden, vindt ze, of beboeten met een BTW-straf van tienduizenden euro's.