Mazda bouwt de elektrische MX-30 in zijn thuisland, maar verscheept vooralsnog alle exemplaren naar Europa. In Japan debuteert de MX-30 deze herfst met een mild-hybrid aandrijflijn, waarin een Skyactiv-G 2.0-benzinemotor wordt gecombineerd met een geïntegreerde startmotor/generator. Mazda heeft nog geen specificaties van de aandrijflijn vrijgegeven, maar waarschijnlijk zijn die gelijk aan de Mazda CX-30 Skyactiv-G 122 (122 pk en 213 Nm) of Mazda CX-30 Skyactiv-X 180 (180 pk en 224 Nm). We denken die laatste. De MX-30 met benzinemotor komt niet naar Europa.

Mazda MX-30 met actieradius van 200 kilometer

De elektrische versie van de Mazda MX-30 komt wél in Japan op de markt, overigens, maar pas vanaf eind 2020. Hij heeft een elektromotor die 145 pk en 265 Nm levert. Voor de voeding zorgt een relatief bescheiden 35,5-kWh batterij, waarmee een WLTP-bereik van maximaal 200 kilometer kan worden bereikt. In Nederland is de Mazda MX-30 er vanaf 33.990 euro, dus komt hij in aanmerking voor de overheidssubsidie van 4000 euro voor particuliere kopers. Het potje voor 2020 is op. Vanaf 2021 gaat de subsidie weer lopen.