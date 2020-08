De Automobile Club de l'Ouest (AOC) had eerder bekendgemaakt dat bij de 24 uur van Le Mans een beperkte hoeveel publiek aanwezig mocht zijn. Maar de organisatie heeft nu toch besloten om daarvan terug te komen. Dit na overleg met de lokale autoriteiten en gezondheidsorganisaties. "We hebben de afgelopen weken gekeken naar allerlei manieren waarop we de race met publiek zouden kunnen houden", aldus AOC-directeur Pierre Fillon, "maar helaas is dat gezien de huidige omstandigheden niet mogelijk. Er zijn te veel vraagtekens omtrent de veiligheid en gezondheid."

Minder deelnemers aan 24 uur van Le Mans

Dit jaar wordt de 24 uur van Le Mans voor de achtentachtigste keer gehouden. Op het Circuit de la Sarthe gaan iets minder deelnemers van start dan vorig jaar; vijf deelnemers hebben zich teruggetrokken. De LMP1-topklasse bestaat in de komende race nog maar uit zes auto's. In september verschijnen in totaal zestig racewagens aan de start, verdeeld over de LMP1-, LMP2-, LM GTE Pro- en LM GTE Am-klasses. Het enige Nederlandse team dat meedoet, is Racing Team Nederland, met Frits van Eerd, Giedo van der Garde en Nyck de Vries.