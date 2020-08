Eindelijk Levante Trofeo-motor in Maserati Ghibli en Quattroporte

De 3,8-liter achtcilinder met twee turbo's is verwant aan de motor in onder meer de Ferrari Roma, Portofino en F8 Tributo. In de Maserati Ghibli en Quattroporte Trofeo levert de krachtbron 580 pk en 730 Nm, dat via een achttraps automaat van ZF naar alleen de achterwielen gaat. De Maserati Levante Trofeo is vierwielaangedreven.

'Langzamer' dan Maserati Levante Trofeo

En daarmee is die laatste gewoon sneller dan de Ghibli en Quattroporte Trofeo. De Levante Trofeo zit in 4,1 seconden op 100 km/h; de beide sedans hebben daar respectievelijk 4,3 en 4,5 seconden voor nodig. De nieuwe modellen hebben een topsnelheid van 326 km/h. Net ietsje lager dan de top van de Levante (330 km/h).

Voor het eerste een V8 in de Maserati Ghibli

Het is trouwens voor het eerst dat Maserati een V8 in de Ghibli levert. Van zijn introductie in 2013 tot nu is de zakensedan alleen met zescilinder benzine- en dieselmotoren verkrijgbaar geweest. In de Maserati Quattroporte konden kopers al wel kiezen voor een achtcilinder. In de GTS-versie ligt dezelfde V8 als in de Trofeo, maar dan met 530 pk.

Achterlichten met boomerangs van 3200 GT

Standaard ogen de Maserati Ghibli en Quattroporte al behoorlijk agressief en daar verandert in Trofeo-vorm niet veel aan. Je kunt de krachtigste uitvoeringen herkennen aan hun rode exterieurdetails, hun 21-inch gesmede lichtmetalen wielen en hun achterlichtunits, waar de boomerangvorm van de Maserati 3200 GT-achterlichten in terugkomt. De Ghibli Trofeo heeft twee luchtopeningen in de motorkap.