Te koop: 'beruchte' Corvette C4 van kunstenaar Frans Ouwerkerk

Kunstenaar Frans Ouwerkerk uit Hoofddorp kocht zijn Corvette C4 in de jaren negentig om mee te rijden. Na de eeuwwisseling besloot hij echter om de Amerikaanse sportwagen tot kunst te verheffen. Ouwerkerk schilderde de Corvette met de hand goudkleurig (daar is hij een jaar mee bezig geweest) en zette de auto op een 4 meter hoge stellage voor zijn huis. Maar daar was de gemeente Haarlemmermeer niet blij mee.

Geen bouwvergunning aangevraagd

"Ik wilde [het kunstwerk] eigenlijk voor eeuwig aan de voorgevel laten staan", zei Ouwerkerk tegen NH Nieuws. De gemeente vond daarentegen dat hij een vergunning had moeten aanvragen voor de stellage. "Zij waren van mening dat het een bouwwerk was, maar voor mij is het een kunstwerk. Ik moest het afbreken."

Corvette staat voor 50.000 euro te koop

De Corvette rijdt prima. Toch wil Ouwerkerk er vanaf. Naar eigen zeggen is hij nu minimalistisch bezig en daarom verkoopt hij veel van zijn objecten. Voor de Corvette wil hij zo'n 50.000 euro hebben. "Een snelle jongen of een handelaar mag gelijk weer door. Ik verkoop 'm niet voor het geld", zegt Ouwerkerk. Van het National Corvette Museum in Kentucky heeft hij alvast een positieve reactie ontvangen. "Looks amazing", schreef de directeur.

Chevrolet Corvette C4 vanaf 1983

Chevrolet leverde de Corvette C4 van 1983 tot en met 1996. Voor de aandrijving zorgde altijd een 5,7-liter V8 met een vermogen tussen de 208 pk (1983) en 411 pk (1995). Bijzonder aan de Corvette C4 was zijn digitale dashboard, dat LCD-graphics gebruikte voor onder meer het weergeven van de snelheid en de toeren. Kinderen van de jaren tachtig weten natuurlijk dat Face van de A-Team in een wit met rode C4 reed.