Top en flop: Het goede en slechte autonieuws van week 32

+ Top - Gordon Murray T.50 gaat iconische McLaren F1 achterna

De Britse ontwerper Gordon Murray is de man achter de legendarische McLaren F1. Onder zijn eigen naam brengt de man nu een nieuwe supercar op de markt: de Gordon Murray T.50. Het model is niet alleen vernieuwend, maar brengt ook een ode aan zijn illustere voorvader.

+ Top - F1 2020 is fantastisch! En laat je racen op Circuit Zandvoort

Teleurstelling voor de Nederlandse fans. Door de uitbraak van het coronavirus en de invloed daarvan op het Formule 1-seizoen gaat de Grand Prix van Nederland op het Circuit Zandvoort niet door. Maar gelukkig is daar F1 2020; een van de beste racegames van het moment.

+ Top - Jullie kopen steeds meer tweedehands elektrische auto's

De markt voor tweedehands elektrische auto's is nog marginaal, maar stijgt hard. In de eerste helft van 2020 verkochten autobedrijven ruim 7300 elektro-occasions. En dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

- Flop - Duitse rechter: 'Bedienen Tesla-touchscreen onderweg is strafbaar'

Een Duitse Tesla-rijder heeft van de rechter 200 euro boete en een rijverbod van een maand opgelegd gekregen. De man raakte van de weg doordat hij met het grote touchscreen van zijn Tesla Model 3 in de weer was. En dat mag niet, vindt de rechter.

- Flop - De actieradius van de Honda E valt bij 130 km/h flink tegen

222 kilometer is de officiële actieradius van de Honda E met 35,5 kWh-accupakket. Wat blijft daarvan over als je met 100 of 130 km/h over de snelweg rijdt? Het antwoord: niet veel helaas.

- Flop - Hittegolf! En toch staan 500.000 auto's nog op winterbanden

Voor de komende dagen is een hittegolf voorspelt, met temperaturen van boven de 30 graden. Maar toch rijdt zo'n 5 procent van het Nederlandse wagenpark nog rond op winterbanden, volgens de BOVAG. En dat komt neer op bijna 500.000 auto's.