Deze whisky van Aston Martin kost ... 50.000 pond!

Om te beschrijven hoe de Black Bowmore DB5 1964-whisky ruikt, schakelen we over op het originele Engels: "Layers of ripe exotic fruits and creme caramel. As time moves on soft tobacco smoke, aromatic orange peel and rich black cherry come to the fore." En als je dan een slok neemt van het diepdonkere goedje: "Intense flavours of mango, passion fruit and acacia honey interwoven with a powerful combination of coffee and tobacco smoke" en "A wonderfully long and decadent finish with tropical fruits and spice, defining over 240 years of craftsmanship." Klinkt goed.

Zuiger van een echte Aston Martin DB5

En de opmerkzame onder jullie hebben het al gezien. De whisky komt uit 1964. En dat is hetzelfde jaar waarin de Aston Martin DB5 een rol speelde in de James Bond-film Goldfinger. Het duurt een week om één fles voor de Black Bowmore DB5 1964 te maken. De bodem ervan bestaat uit een uitgeholde zuiger van de DB5, die een 4,0-liter zescilinder lijnmotor met bijna 300 pk heeft. Kopers van de whisky krijgen er een speciale, met de hand gemaakte doos bij.

Black Bowmore-whisky van 50.000 pond

Kennelijk (wij zijn geen whisky-experts) is Black Bowmore een van de zeldzaamste whisky's op aarde. Sinds 1993 zijn er slechts 6000 flessen van verkocht. Wij vragen ons oprecht af wat kopers met hun Black Bowmore DB5 1964 doen. Drinken ze het goedje op? Bewaren ze de fles en doos als investering om de combinatie later te laten veilen? Wij zouden doodsbang zijn om de 50.000 pond kostende whisky te laten vallen. Maar goed, wij moeten dan ook bijna twee jaar werken voor dat bedrag.