Heeft Cadillac niet eerder een elektrische auto in zijn programma gehad? Nee, maar wel een stekkerhybridevariant van de CT6 en de finaal geflopte ELR (een coupéversie van de Chevrolet Volt). Het echte EV-offensief van Cadillac begint pas in 2022 met de productieversie van deze Lyriq.

Cadillac vaakst genoemd in popsongs

Even over die naam ... Cadillac stapt af van zijn huidige systeem met letter-cijfercombinaties (CT5, XT6) en keert terug naar 'echte' namen. Lyriq - alle modellen gaan eindigen op 'iq' - is een knipoog naar het feit dat Cadillac het vaakst genoemde merk in popsongs is.

Actieradius van ruim 480 kilometer

Hoe dan ook, als de Cadillac Lyriq op de markt komt, is hij er in twee configuraties: met achterwiel- en vierwielaandrijving. Over de specificaties van de aandrijflijn zwijgt Cadillac nog. We weten alleen dat de Lyriq een actieradius van meer dan 480 kilometer heeft en met 150 kW kan snelladen.

Cadillac-logo met lichtjes erin

Qua styling is de Lyriq duidelijk een Cadillac, maar dan met een aantal nieuwe designelementen. Zo bestaat het Cadillac-logo in de grille uit kleine lichtelementen en wordt de grille verlicht als je met de sleutel in je zak richting de Lyriq loopt.

Lange wielbasis voor meer ruimte



De wielbasis van de suv is lang (we gaan ervan uit dat de batterij laag tussen de assen ligt), wat zorgt voor meer bewegingsruimte in de cabine. Het studiemodel heeft deuren die je alleen hoeft aan te raken om ze te openen. We zullen zien of dat terugkomt op de productieversie.

Cadillac Lyriq voor 85 procent klaar

In het interieur kijken de bestuurder en passagiers uit over een 33-inch scherm, dat dienstdoet als digitaal instrumentarium én infotainmentdisplay. Volgens Cadillac is de hier getoonde Lyriq voor zo'n 80 tot 85 procent gelijk aan het model dat uiteindelijk verkocht gaat worden.