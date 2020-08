Gefacelifte Kia Stonic nu ook met mild-hybridtechniek

Om te beginnen met de mild-hybridtechnologie. De nieuwe Kia Stonic EcoDynamics+ koppelt een 1,0-liter turbobenzinemotor aan een 48 Volt-systeem. Dat werkt met een geïntegreerde startmotor/generator, die remenergie terugwint, opslaat en gebruikt om de conventionele krachtbron te ondersteunen. De 1.0 T-GDi-motor vervangt de oudere 'Kappa'-motor, maar levert hetzelfde vermogen. Hij is er met 100 pk of met 120 pk, waarbij het koppel (172 en 200 Nm respectievelijk) een stuk hoger ligt dan voorheen.

Handbak met elektronische koppeling

De Stonic EcoDynamics+ is een van de eerste Kia-modellen die is uitgerust met een zogenoemde iMT (Intelligente Handmatige Transmissie), die geen mechanische koppeling heeft, maar een elektronische. Daarmee kan de Stonic EcoDynamics+ tot een snelheid van 125 km/h 'zeilen' om brandstof te besparen. Ook wordt de motor nu eerder uitgeschakeld bij het uitrollen. De Kia is ook leverbaar met een zeventraps automaat met dubbele koppeling.

Gefacelifte Kia Stonic in september

Nieuw in het interieur is het infotainmentsysteem met 8-inch touchscreen. Het is voorzien van Bluetooth-multiverbinding, waarmee twee mobiele apparaten tegelijkertijd kunnen worden aangesloten: één voor telefoon- en mediagebruik, de andere alleen voor mediagebruik. Kopers kunnen nu tevens kiezen uit andere lichtmetalen wielen en meer lakkleuren (Perennial Grey en Sporty Blue zijn nieuw). De gefacelifte Kia Stonic staat medio september bij de Nederlandse dealers.