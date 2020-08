Gordon Murray T.50 gaat iconische McLaren F1 achterna

Gordon Murray werkte van 1969 tot 1986 als ontwerper bij het Formule 1-team van Brabham, waarna hij de overstap maakte naar McLaren. In dienst van die renstal was hij verantwoordelijk voor de McLaren F1; toentertijd de snelste sportwagen ter wereld met een top van 386 km/h. Van de F1 zijn tussen 1992 en 1998 slechts 106 exemplaren gebouwd. De coupé had een atmosferische BMW-V12 met 627 pk, een motorruimte met bladgoud als hitteschild en een centrale zitpositie voor de bestuurder.

Pas bij 12.100 tpm komt de begrenzer erin

De Gordon Murray T.50 'leent' een paar van die elementen. Ook in de nieuweling zit de bestuurder in het midden, met daar schuin achter plek voor twee passagiers. Achterin ligt een 3,9-liter V12 van Cosworth, met 663 pk en 467 Nm. Volgens Gordon Murray Automotive is de krachtbron de lichtste V12 ooit gebouwd voor een straatauto; het blok weegt slechts 178 kilo. Ronduit bizar is het maximale toerental van de twaalfcilinder. Hij schiet pas bij 12.100 tpm in de begrenzer en produceert zijn maximale vermogen bij 11.500 tpm.

Wagengewicht ligt onder de 1000 kilo

Als je 663 pk en 467 Nm niet bijzonder indrukwekkend vind voor een supercar, bedenk dan dat de Gordon Murray T.50 niet meer weegt dan 986 kilo. Ter vergelijking: de ook al niet zware McLaren 675LT (675 pk) heeft een drooggewicht van 1230 kilo. Prestatiecijfers voor de T.50 geeft Gordon Murray niet, maar die zullen ongetwijfeld prima in orde zijn. De sprinttijd hangt in ieder geval erg af van de vaardigheid van de bestuurder met een handbak. Want de achterwielaangedreven T.50 heeft geen automaat met dubbele koppeling, maar een handgeschakelde zesbak.

Ventilator uit de Formule 1-geschiedenis

Meteen in het oog springend is de enorme ventilator op de achterzijde van de Gordon Murray T.50. Die kun je kennen van de eveneens door Murray ontworpen Brabham BT46B Formule 1-auto. De ventilator draait en trekt lucht onder de auto weg, waardoor het grondeffect ontstaat en de auto naar de weg wordt gezogen. Voor extra downforce beschikt de T.50 ook nog over een setje beweegbare achterspoilers, die ook als luchtrem kunnen functioneren.

In V-Max Boost tijdelijk 700 pk

De bestuurder heeft een aantal rijmodi tot zijn beschikking. Auto Mode is de normale stand. In Braking Mode komen de achterspoilers omhoog tot een hoek van 45 graden, in High Downforce Mode zakken ze iets en gaat ook de ventilator meedraaien, en in Streamline Mode gaan de spoilers vlak en schakelt de fan naar standje maximaal. Die laatste wordt normaal gesproken door de motor aangedreven, maar heeft ook een eigen batterij. Die wordt gebruikt in V-Max Boost, zodat alle kracht van de V12 (tijdelijk 700 pk) wordt vrijgemaakt voor een zo hoog mogelijke topsnelheid.

Gordon Murray T.50 kost ruim 2,6 miljoen euro

En dan is het nog niet gedaan met de rijmodi, want er is ook nog GT Mode. Die begrenst de twaalfcilinder op 9500 tpm en 600 pk. Test Mode tot slot - waarbij de ventilator maximaal gaat draaien en de spoilers omhoog komen - is voor de poseurs, die de T.50 even aan hun vrienden willen laten zien. Gordon Murray Automotive begint in januari 2022 met de bouw van de T.50. Er worden niet meer dan honderd stuks gemaakt, voor een prijs van 2,36 miljoen pond (ruim 2,6 miljoen euro) per stuk.