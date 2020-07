Formule 1: Wat je moet weten over de Grand Prix van Engeland

Silverstone is een van de traditionele circuits van de kalender. De allereerste Grand Prix voor het wereldkampioenschap Formule 1 werd in 1950 verreden op dit voormalige vliegveld. Het ademt nostalgie, met de prachtige bochten Copse, Maggotts en Becketts. Bernie Ecclestone, bij wie geld verdienen op één, twee en drie stond, klaagde steen en been over de vervallen staat van het circuit. Hij kreeg het bijna voor elkaar om de race van de kalender te halen, maar toen Donington Park de financiën niet rond kreeg, bleef Silverstone op de kalender.

Hart van de Britse autosport

Behalve voor een geweldige sfeer (Britten houden van autosport én van Lewis Hamilton), staat de race ook bijna altijd garant voor spektakel. Helemaal als de weergoden een duit in het zakje durven te doen. Mercedes-coureur Hamilton heeft hier maar liefst vijf keer een Formule 1-race gewonnen. Silverstone mag met recht het hart van de Britse autosport genoemd worden. Het feit dat de fabrieken van Mercedes, Red Bull, Renault, Racing Point, McLaren en Williams allemaal op een steenworp afstand van het circuit liggen, onderstreept dat.

Giedo van der Garde over Silverstone

"Silverstone is een mooie baan met veel historie", aldus voormalig Formule 1-coureur Giedo van der Garde. "Een heel snelle baan, waarop je als coureur goed moet weten hoe je bepaalde bochten aanpakt. Neem Maggots en Becketts, vier achtereenvolgende bochten waar maar één echt goede lijn mogelijk is. Je hebt wat tijd nodig om uit te vogelen hoe dit moet. Silverstone is een circuit dat de nodige ballen vereist en waar de beste coureurs vaak de mooiste dingen laten zien. Houd dit weekend Lewis Hamilton, Sebastian Vettel en Max Verstappen goed in de gaten.

Circuit Silverstone



Aantal bochten: 18

Circuitlengte: 5891 meter

Ronderecord: 1:27,369, Lewis Hamilton, 2019

Aantal ronden: 52

Race-afstand: 306,198 km

Uitslag 2019

1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Valtteri Bottas (Mercedes)

3. Charles Leclerc (Ferrari)

Hoe laat zijn de kwalificaties en de start?

Zaterdag 1 augustus - Kwalificatie tussen 15:00 - 16:00

Zondag 2 augustus - Race tussen 15:10 en 17:10

Waar is de Grand Prix van Oostenrijk te zien?

De twee beste opties op televisie zijn Ziggo en de Duitse zender RTL. Op internet zijn genoeg streams te vinden om de race te volgen.