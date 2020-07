Je raadt nooit hoeveel geld Aston Martin dit jaar verloor

De coronacrisis is geen van de autofabrikanten in de koude kleren gaan zitten. McLaren balanceerde op de rand van de afgrond en ook Aston Martin heeft het alleen maar moeilijker gekregen door de wereldwijde pandemie. De verkopen zijn opgedroogd en de productie start de Britse sportwagenfabrikant pas in augustus weer.

Aston Martin DBX moet een succes worden

Aston Martin richt zich de komende tijd vooral op de nieuwe DBX. Het merk is er immers alles aan gelegen om zijn eerste suv ooit tot een groot succes te maken. Sterker nog, de toekomst van Aston Martin hangt min of meer af van hoe goed de DBX het gaat doen. Want met vooral de V8 Vantage en DB11 gaat het niet heel denderend.

Topman vervangen door AMG-baas

Eerder dit jaar verkocht Aston Martin een belang aan de Canadese miljardair Lawrence Stroll. Die stak honderden miljoenen euro's in het bedrijf in ruil voor 25 procent van de aandelen. In een poging om het negatieve tij te keren, werd topman Andy Palmer in mei vervangen door Tobias Moers, die Mercedes-AMG transformeerde tot een echte cash cow voor Mercedes-Benz.

Aston Martin vraag om overheidssteun

Het verlies van 227 miljoen pond in de eerste zes maanden van 2020 is flink hoger dan de 80 miljoen pond die Aston Martin in dezelfde periode vorig jaar verloor. De autobouwer heeft inmiddels ontslagen aangekondigd en probeert uit alle macht de voorraden terug te dringen. Ook is er een verzoek bij de Britse overheid ingediend voor financiële steun.