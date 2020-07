Deze Bugatti Baby II kun jij wél betalen!

In de jaren twintig van de vorige eeuw was de Bugatti Type 35 ongehoord succesvol in de racerij, met zo'n tweeduizend gewonnen wedstrijden op zijn naam. Ettore Bugatti besloot in 1926 een kleinere, elektrische versie (schaal: 1 op 2) te maken voor de vierde verjaardag van zijn zoontje Roland. Het was de bedoeling om slechts één autootje te bouwen, maar het publiek reageerde zo positief dat er tussen 1927 en 1936 uiteindelijk vijfhonderd exemplaren van de Bugatti Baby werden geproduceerd.

Met optionele Speed Key

Ter gelegenheid van de 110de verjaardag van Bugatti herintroduceerde het merk de Baby vorig jaar. De Bugatti Baby II is iets groter dan de originele Baby en heeft wederom een elektrische aandrijflijn. Er is een 1-kW kindermodus (top van 20 km/h) en een 4-kW stand voor volwassenen (45 km/h). Een optionele Speed Key brengt het vermogen naar 10 kW en deactiveert de begrenzer. De Baby II heeft standaard een 1,4-kWh lithium-ion batterij (bereik: 25 kilometer), een sperdifferentieel en zelfs regeneratieve remmen.

Bijna 60.000 euro

Zoals gezegd: bij de aankondiging van de Bugatti Baby II waren alle vijfhonderd exemplaren al verkocht. Door de coronaproblematiek hebben enkele klanten hun reservering echter geannuleerd. Dus zijn er weer een aantal Baby's te koop. In de basis kost hij 30.000 euro. Maar uiteraard kun je het bij Bugatti nog gekker maken. Er is een Baby II Vitesse met 2,8-kWh accu, bereik van 50 kilometer en top van 70 km/h voor 43.000 euro. En voor 58.500 euro koop je de Baby II Pur Sang, die met de hand geklopte aluminium carrosseriedelen heeft.