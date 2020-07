Waarom je geen stoplichtsprintjes moet doen met de Toyota Corolla GR-Sport

Wat krijgen we nu? Gaat Toyota met de Corolla Sedan GR-Sport concurreren met de 306 pk sterke Mercedes A 35 AMG? Vanbuiten ziet-ie er in elk geval dik uit! En volgens Toyota haalt de Corolla GR-Sport zijn inspiratie bij de racedivisie vandaan. We duiken in de specificaties en gaan op zoek naar de pk's.