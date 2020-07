Een mild hybrid kan niet elektrisch rijden, zoals een Toyota Prius dat bijvoorbeeld wel kan. Een mild hybrid werkt met een 48-Volt systeem en een startmotor-generator. Die laatste wint energie terug bij het uitrollen en als er wordt geremd, slaat die op in een batterij en geeft de verbrandingsmotor een elektrisch zetje tijdens het accelereren, zodat die minder hard hoeft te werken.

Nieuwe zescilinder dieselmotor met twee turbo's

Land Rover koppelt zo'n systeem aan een nieuwe 3,0-liter zescilinder dieselmotor met twee turbo's. De krachtbron is er in drie varianten: D250 (249 pk en 600 Nm), D300 (300 pk en 650 Nm) en D350 (350 pk en 700 Nm), waarvan alleen de laatste twee naar de grote Range Rover komen. In de Range Rover Sport zijn alle drie de motoren beschikbaar.

Acht versies van de Range Rover Sport

Dat betekent dat het leveringsprogramma van de Range Rover Sport nu uit acht (!) varianten bestaat. Naast de drie diesels zijn er ook vijf benzine-uitvoeringen: de P300 (viercilinder met 300 pk), P400 (zescilinder met 400 pk), P400e (plug-in hybride met 404 pk), P525 (V8 met 525 pk) en P575 (V8 met 575 pk).

Topmodel Range Rover iets minder krachtig

De Range Rover is er dus alleen met de twee krachtigste diesels. Daarbij zijn er nog vier benzineversies beschikbaar: de hierboven genoemde P400, P400e en P525, maar ook de P565, die 10 pk minder heeft dan het topmodel van de Range Rover Sport-reeks.

Nieuwe special editions voor beide Range Rovers



Met de introductie van de nieuwe dieselmotoren introduceert Land Rover ook een aantal special editions: de Westminster Edition, Westminster Black Edition en SVAutobiography Dynamic Black voor de Range Rover en de HSE Silver, HSE Dynamic Black en SVR Carbon Edition voor de Range Rover Sport.

Instappen kan vanaf 100.370 euro

Instappen in een Range Rover Sport of Range Rover kan vanaf respectievelijk 100.370 en 134.201 euro voor de beide plug-in hybrides. De nieuwe diesels zijn duurder. De Range Rover Sport D250 is te bestellen vanaf 115.444 euro. Voor een Range Rover D300 ben je minstens 152.229 euro kwijt.