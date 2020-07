Nieuwe BMW 4-serie Cabriolet heeft een stoffen kap

Grappig hoe dat gaat. Rond het jaar 2000 leek de traditionele cabriolet te worden vervangen door de coupé-cabriolet. Na de introductie van de Peugeot 206 CC en Mercedes-Benz SLK introduceerde de ene na de andere fabrikant een open auto met stalen vouwdak. Het voordeel ervan was natuurlijk duidelijk: een coupé-cabriolet is stiller en biedt betere bescherming tegen inbraak. De nadelen zijn echter dat het dakmechanisme zwaar en complex is, en bovendien veel ruimte inneemt. De meeste coupé-cabriolets zijn geen designhoogstandjes, met name door de forse achterzijde die nodig is voor het metalen klapdak.

Vorige BMW 4-serie Cabriolet een van de laatste coupé-cabriolets

Inmiddels is de auto-industrie weer overgestapt op de oude vertrouwde stoffen cabriokap. De vorige BMW 4-serie Cabriolet was een van de laatste coupé-cabriolets op de markt, samen met de Mercedes-Benz SL. Zijn opvolger staat klaar voor de introductie, zoals je op bijgaande foto's kunt zien. Hij heeft een mooi strakke kap, die past bij de gestrekte lijn van de auto. Uit de toon vallen vinden we nog altijd de nieuwe BMW-nieren, die wat ons betreft iets te veel van het goeie zijn.

Natuurlijk komt er ook weer een BMW M4 Cabriolet

Qua motorisering volgt de BMW 4-serie Cabriolet de 4-serie Coupé. Er komt onder meer een 420i (184 pk en 200 Nm uit een viercilinder turbo), een 430i (258 pk en 400 Nm uit dezelfde tweeliter) en een M440i xDrive met 374 pk en 500 Nm sterke zescilinder lijnmotor. Later komt er een M4-variant natuurlijk. En ook staan diverse diesels op het programma. Alle 4-series zijn voorzien van een achttraps automaat, die je zelf kunt bedienen met schakelflippers achter het stuur.