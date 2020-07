Opel Corsa-e: actieradius bij 130 en 100 km/h

De Opel Corsa-e heeft dezelfde elektrische aandrijflijn als de Peugeot e-208 en e-2008, de DS 3 Crossback E-Tense en de nieuwe Opel Mokka. Maar met een basisprijs van 30.499 euro (exclusief aanschafsubsidie) is het de goedkoopste van allemaal.

Tijdens het testen zijn de omstandigheden ideaal: droog, weinig wind en ongeveer 20 graden Celsius. De route begint en eindigt op het zelfde punt, om de invloed van wind en hoogteverschillen te elimineren.

Opel Corsa-e: actieradius bij 130 km/h

Het is na 19.00 uur als we in de Opel Corsa-e met 130 km/h over de linkerbaan denderen. Windgeruis is duidelijk hoorbaar in de cabine, maar het onderstel en de aandrijflijn zijn prima op deze snelheid berekend.

We rijden een volle accu bijna leeg en meten een gemiddeld stroomverbruik van exact 23,0 kWh/100 km. Ook berekenen we een netto accucapaciteit van 45,4 kWh. Dat betekent een 130 km/h-actieradius van 197 kilometer. Dan is de accu he-le-maal leeg – ga op tijd op zoek naar een snellader.

Een stroomverbruik van 23,0 kWh/100 km is fors, maar het valt ons niet tegen. De zeer efficiënte Hyundai Ioniq Electric verbruikt maar iets minder: 20,8 kWh per 100 kilometer.

Opel Corsa-e: actieradius bij 100 km/h

De Opel Corsa-e is veel zuiniger als je 100 km/h rijdt. Wat dat betreft is de nieuwe maximum snelheid op de Nederlandse snelweg zo gek nog niet. Kijk maar naar de cijfers: een gemiddeld stroomverbruik van 15,4 kWh/100 km. We delen de daadwerkelijk inhoud van de hele accu (45,4 kWh) door 15,4 en vinden een 100 km/h-actieradius van 295 kilometer.

Conclusie: zo lang je met de Opel Corsa-e 100 km/h rijdt, kom je aardig in de buurt van de officiële actieradius (295 versus 337 kilometer). Trap je het gaspedaal dieper in, dan kom je 100 kilometer minder ver met een volle accu. En dat is een aanzienlijk verschil.