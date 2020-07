Toyota gaat zich meer en meer richten op zijn erfgoed. Enige tijd geleden kondigde het merk aan weer reserveonderdelen te gaan maken voor de derde en vierde generatie van de Toyota Supra (de A70 uit 1986 - 1993 en de A80 uit 1993 - 2002). Nu komt daar dus de 2000GT bij. De exotische sportcoupé kwam in 1967 op de markt en is in een oplage van slechts 337 exemplaren gebouwd. Er is slechts één cabrioversie gebouwd, voor de James Bond-film You Only Live Twice uit 1967, met Sean Connery in de hoofdrol. De Schotse acteur paste met zijn 1,88 meter niet in de coupé, dus werd het dak van de 'Japanse Jaguar E-Type' gehaald.

Toyota 2000GT is meer dan 500.000 euro waard

De Toyota 2000GT is ontwikkeld in samenwerking met Yamaha. Hij wordt aangedreven door een 2,0-liter zescilinder lijnmotor met 150 pk en 175 Nm. De prestaties spreken nu niet meer tot de verbeelding natuurlijk, maar eind jaren zestig was een topsnelheid van ruim 230 km/h nog bijzonder indrukwekkend. Door de zeldzaamheid van de Toyota 2000GT moet je inmiddels diep in de buidel tasten voor een exemplaar. Schattingen variëren zo tussen de 500.000 en 1 miljoen euro. En zoals gezegd: het Louwman Museum heeft er twee. Waarvoor het zo goed als onmogelijk is om nog onderdelen te vinden.

Onderdelen zijn gewoon bij de Toyota-dealer te koop

Toyota Gazoo Racing - de race-afdeling van Toyota - heeft nu het GR Heritage Parts Project in het leven geroepen. De nieuwe onderdelen voor de Toyota 2000GT gaan vanaf 1 augustus in de verkoop. Het gaat hierbij om transmissieonderdelen (tandwielen, pakkingen, keerringen, drukringen, schakelvorken, enzovoort) en differentieelonderdelen (stelbouten, eindoverbrenging, enzovoort). De reserveonderdelen voor de 2000GT kunnen gewoon bij een Toyota-dealer worden gekocht, op dezelfde manier waarop je onderdelen zou kopen voor een Yaris. Vanwege het zeldzame karakter van de Toyota 2000GT wordt het aantal reserveonderdelen per auto beperkt.