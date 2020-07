Eerste Renault Mégane Plug-in Hybrid is er vanaf 30.990 euro

De hatchbackvariant van de Renault Mégane is er vanaf 23.590 euro. Voor dat bedrag krijg je een benzineversie met 115 pk en een handgeschakelde transmissie. Het benzinegamma wordt compleet gemaakt door de Renault Mégane TCe 140 vanaf 24.990 euro (die er ook met automaat is) en de TCe 160 vanaf 31.890 euro (die er alleen met automaat is). Op dieselgebied valt er weinig te kiezen. Er is alleen een Blue dCi 115 - naar keuze met handbak of automaat - voor minstens 29.890 euro. De meerprijs voor de Renault Mégane Estate is 1000 euro.

Renault Mégane Plug-in Hybrid

Interessant is de Renault Mégane E-Tech Plug-in Hybrid 160; de eerste stekkerhybride in de Mégane-reeks. Hij haalt 160 pk uit een nieuwe 1,6-liter benzinekrachtbron en twee elektromotoren. Die laatste worden gevoed door een 9,8-kWh batterij, waarmee een elektrische actieradius van maximaal 50 kilometer mogelijk moet zijn. Zoals gezegd, Renault lever de plug-in hybride in eerste instantie alleen als Estate, voor een vanafprijs van 30.990 euro.