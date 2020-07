Interview Max Verstappen: "Een overwinning is inmiddels niet meer goed genoeg"

Hoe kijk jij terug op het seizoen 2019? Heb jij je doelen bereikt?

“Uiteindelijk gaat het om één ding: wereldkampioen worden. Dat is altijd het doel. Dus is het antwoord op de vraag eigenlijk ‘nee’. Maar je moet ook kijken naar de omstandigheden. Het was een goed, opwindend en spannend seizoen. Zeker aan het begin van het jaar. Ik was lekker constant en finishte vaak in de top vijf. Met drie overwinningen, acht podiumplaatsen en twee pole positions ben ik in zekere zin wel tevreden.”

Je bent jong, maar geen beginner meer. Voel je je inmiddels een ervaren rot in het vak?

“Ik ben nu vijf jaar actief in de Formule 1 en ik heb me elk seizoen verbeterd. Dat mag ook wel, want je krijgt steeds meer ervaring. Die ervaring maakt je vanzelf beter. Maar ik leg de lat ook steeds hoger en verwacht steeds meer van mezelf. Ik wil mezelf altijd verbeteren.”

“Als ik zei ‘Ik heb gewonnen’, dan vertelde mijn vader me waar ik fouten had gemaakt.”

Is er nog veel verbetering mogelijk?

“Natuurlijk. Een overwinning is inmiddels niet meer goed genoeg. De manier waarop ik win moet ook goed zijn. Veel sporters vieren elke overwinning alsof het niet beter kan. Ik sta niet lang stil bij een zege, maar denk al meteen wat er beter had gekund. Dat is altijd zo bij mij geweest en dat heb ik van mijn vader. Als ik zei ‘Ik heb gewonnen’, dan vertelde hij me waar ik fouten had gemaakt. Hij was altijd kritisch en analyseerde elke fout na de race, ook als ik had gewonnen. Daar was ik het toen vaak niet mee eens, maar nu begrijp ik wat hij deed. Het was uiteindelijk heel belangrijk voor mijn groei. Best grappig, zoals dat gaat.”

Je hebt nog maar één seizoen om de jongste wereldkampioen te worden. Hoe belangrijk is die statistiek voor jou?

“Het zou geweldig zijn, maar uiteindelijk rij ik altijd om te winnen. Of ik nu de jongste ben of niet. Ik hoop dat ik dit seizoen de kans krijg om wereldkampioen te worden. Ik ga er in ieder geval alles aan doen.”

Je bent als zeventienjarige in de Formule 1 gekomen. Heb je het idee dat je iets hebt gemist ten opzichte van de gemiddelde zeventienjarige?

“Helemaal niet. Ik ben gek op racen en ik was als kind al altijd op de kartbaan. Daar waren mijn vrienden ook. Veel van hen hebben een opleiding gedaan of zijn gaan studeren. Dat heb ik niet gemist. Toen was de kart mijn leven, nu is het de Formule 1-auto.”

Je staat bekend als een agressieve coureur. Waar trek jij je grens als het om agressiviteit op de baan gaat?

“Vaak moet je agressief rijden, vaak ook niet. Fouten zul je altijd maken. Wie fouten uit de Formule 1 wil bannen, zal robots in de auto moeten zetten. Het is juist goed om fouten te maken. Zonder fouten kun je niet leren en verder komen. Er werd me vaak verweten dat ik iets niet had moeten doen, maar zo simpel is het niet. Je kunt fouten niet vermijden. Vooral in een Formule 1-wagen op de limiet is een fout snel gemaakt. Het is vooral belangrijk dat je van je fouten leert.”

Er werd je in voorgaande seizoenen verweten dat je te weinig respect had voor andere coureurs. Hoe zie je dat zelf?

“Veel jongens ken ik al vanaf onze tijd in de karts. Wij weten van elkaar hoe we rijden. Ook nu we ons verder ontwikkelen. Bij de coureurs die al langer in de Formule 1 rijden, is dat niet gemakkelijker of moeilijker, af en toe is het wat lastiger te voorspellen wat ze doen. Maar ik kom nu ook in mijn zesde seizoen, ik ken ze ondertussen allemaal goed genoeg.”

Charles Leclerc en jij worden gezien als de grootse talenten en kanshebbers om de nieuwe wereldkampioenen te worden. Hoe groot is de rivaliteit volgens jou?

“Niet groter dan met de andere coureurs. We zijn samen groot geworden in de kartsport en kennen elkaar al veel langer dan de meeste andere coureurs. Hij is een heel goede coureur en een groot talent en het is een heel mooie kans voor hem om bij Ferrari te rijden. Ik denk dat we elkaar de komende jaren veel op het circuit zullen tegenkomen. Ook hij is nog erg jong. De nieuwe lichting, met coureurs als Lando Norris, George Russel en ook Alexander Albon, is goed voor de sport. We zullen hopelijk snel de leiding in de Formule 1 overnemen. Het begint inmiddels vervelend te worden dat Lewis Hamilton altijd wint.”



Denk je dat we op een punt zijn beland dat vergelijkbaar is met het moment waarop Lewis Hamilton en Sebastian Vettel het van Michael Schumacher overnamen?

“Lewis wordt ouder. Hij is inmiddels al 35. Seb is nog maar 31. Lewis zal niet voor eeuwig verder blijven rijden. Er zal een moment komen waarop hij stopt met racen. Maar wanneer dat is, hangt niet alleen van hem, maar ook van het team af. Maar ja, zo lang Mercedes auto’s bouwt waarmee hij wint … waarom zou hij dan stoppen?”

Leclerc hadden we al genoemd als grote rivaal. Hoe schat jij Lewis en Sebastian in?

“Hamilton, Vettel en Leclerc zijn alle drie grote coureurs. Maar ze zijn ook alle drie totaal verschillend. Ieder heeft zijn eigen stijl. Lewis is gewoon heel erg goed. Wat mij betreft is hij een van de beste coureurs ooit in de Formule 1 en ik respecteer hem als collega. Maar zoals gezegd: hoe goed je ook bent, je bent afhankelijk van het materiaal waarmee je werkt. Als Fernando Alonso in deze Mercedes had gereden, had hij ook gewonnen. Je moet ook in het goede team zitten.”

Je hebt tot en met 2023 bijgetekend bij Red Bull. Volgens jou is dat voor de toekomst dus het beste team.

“Ik voel me goed waar ik nu zit. Ik wil met Red Bull winnen en wereldkampioen worden. Zij hebben me in de Formule 1 gebracht. Voor mij telt loyaliteit zwaar. Ik zie er echt naar uit om langer met dit team verder te werken. Het is een bijzonder talentvolle groep mensen. Ik voel me erg thuis in het team en dat is ontzettend belangrijk voor een coureur. Ik schat dat op de juiste waarde.”

Je zelfbewustzijn lijkt onverstoorbaar. Zijn er mensen die je aan het denken kunnen zetten?

“Natuurlijk zijn die er. Los van mijn vader en mijn familie zijn dat de mensen in het team – en dan vooral teambaas Christian Horner en Helmut Marko.”

In 2022 zullen de Formule 1-regels ingrijpend wijzigen. Wat vind jij van die veranderingen?

“De auto’s worden langzamer. Mogelijk vijf seconden per rondje. Dat is veel, misschien wel té veel. De huidige auto’s zijn geweldig om te rijden. Maar als de nieuwe reglementen het gemakkelijker maken om in te halen en de races spannender maken, dan is het beter. Op dit moment zijn veel races niet zo interessant. Al vanaf de start is duidelijk wie er gaat winnen. Het maakt me eigenlijk niet uit hoe de auto’s eruit komen te zien, als we maar

spannende races kunnen rijden.”

Wat vind jij ervan dat je de race op Zandvoort dit jaar niet doorgaat?

“Ontzettend jammer. Het was vast en zeker een oranje spektakel geworden, en een hectisch weekend voor mij. Zandvoort is een historisch en iconisch circuit. De baan is inmiddels op punten aangepast, maar ik heb er eerder zowel in de Formule 3 als met Formule 1-wagens gereden. Het is een uitdagend circuit. Het bevat bochten met bankings, hoogteverschillen die van invloed zijn op de downforce en blinde bochten. En het is op sommige punten smal en heeft weinig uitloop. Het circuit is qua lay-out het best te vergelijken met Suzuka, dat door dezelfde man is ontworpen. Kortom, een Formule 1-race op Zandvoort wordt spannend. En het is teleurstellend dat de Nederlandse fans nu nog een jaar moeten wachten op de terugkeer ervan."