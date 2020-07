De nieuwe Suzuki Across is een Toyota RAV4 in vermomming

Om de verschillen tussen de Toyota RAV4 en de Suzuki Across te kunnen zien, moet je goed kijken. Aan de achterzijde zijn de beide modellen nagenoeg gelijk. Alleen aan de voorkant is het onderscheid duidelijk: de Suzuki heeft een grotere grille gekregen met scherpe koplampen. In het interieur is het lang zoeken naar verschillen. Op de Suzuki-logo's na is de cabine gewoon hetzelfde als die van de Toyota.

Suzuki Across alleen als plug-in hybride

De RAV4 is er met een benzinemotor, als hybride en - sinds kort - ook als plug-in hybride. Suzuki haalt alleen die laatste variant naar Nederland. Hij wordt aangedreven door een 2,5-liter viercilinder benzinemotor en een elektromotor, die samen 306 pk leveren. De Across gaat in niet meer dan 6 seconden naar 100 km/h, maar daar gaat het natuurlijk eigenlijk niet om.

Maximaal 75 kilometer volledig elektrisch

Want de Suzuki Across is uitgerust met een 18,1-kWh batterij, waarmee hij maximaal 75 kilometer volledig elektrisch kan afleggen. En dat is voor de gemiddelde forens meer dan genoeg. De elektromotor drijft de achterwielen aan en de brandstofmotor de voorwielen. Op die manier kan het 4wd-systeem van de Across het koppel verdelen tussen 100 procent vóór en 80 procent achter.

Plug-in-systeem met vier rijmodi

Het plug-in hybridesysteem van de Suzuki Across heeft vier rijmodi: EV-modus (elektrisch), Auto EV / HV-modus (de brandstofmotor helpt als dat nodig is), HV-modus (de motoren werken samen) en de acculadermodus (waarbij de brandstofmotor wordt gebruikt om de batterij op te laden). Wonderlijk genoeg heeft de Across ook een Trail Mode, waarmee de auto ook geschikt is "voor avonturen over ruiger terrein", aldus Suzuki.