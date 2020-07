Waarom het Amerikaanse leger deze 'Chevrolet Colorado' koopt

Het Amerikaanse leger betaalt General Motors - het moederconcern van Chevrolet - ruim 214 miljoen dollar voor de voertuigen. De ISV is een licht, wendbaar en kan maximaal negen soldaten vervoeren. Hij is zelfs zo licht dat hij onder een Sikorsky UH-60 Black Hawk-helikopter gehangen kan worden. Door zijn compacte afmetingen is het zelfs mogelijk om de ISV ín een Boeing CH-47 Chinook te laden. Eigenlijk wil het Amerikaanse leger 2065 exemplaren van de ISV hebben, maar er is voor nu 'slechts' budget voor 649 stuks.

Gebaseerd op Chevrolet Coloroda ZR2

Volgens General Motors is de ISV gebaseerd op het platform van de Chevrolet Colorado ZR2 en komt zo'n 90 procent van alle onderdelen overeen met die van consumentenauto's. Hij wordt aangedreven door een 188 pk leverende 2,8-liter Duramax-turbodiesel, die is gekoppeld aan een zestraps automaat. We vragen ons wel af of er nog carrosseriedelen gemonteerd moeten worden, want zo moeten de negen soldaten aan boord zandhappen, of erger.

