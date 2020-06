Land Rover Defender Hard Top: Dit is de bedrijfsauto die je wilt!

De originele Land Rover uit de jaren veertig - die werd onthuld op de Autorai - was bedoeld voor boeren. Hij was een no-nonsense werkvoertuig dat toevallig ook de openbare weg op mocht en kon. En dat is de Land Rover nooit helemaal kwijtgeraakt, ook niet in zijn latere Defender-vorm. Die ging in 2016 uit productie en was in de basis bijna zeventig jaar oud.

Land Rover Defender 90 en 110

De nieuwe Land Rover Defender is van een heel ander laken een pak. Hij is nog steeds een capabele terreinwagen, maar heeft flink aan verfijning gewonnen. Net als zijn voorganger is hij er als driedeurs (Defender 90) en vijfdeurs (Defender 110). Voor een personenuitvoering moet je echter flink in de buidel tasten. De prijslijst van de Defender begint bij 96.520 euro.

Land Rover Special Vehicle Operations

Als Defender Hard Top - de Hard Top-naam werd in 1950 voor het eerst gebruikt door Land Rover - is hij er vanaf zo'n 46.000 euro. Hij is ontwikkeld door Land Rover Special Vehicle Operations, kan maximaal 3500 kilo trekken en staat standaard op schroefveren (luchtvering is alleen te bestellen op de 110-variant). Uitgebreidere specificaties worden later bekendgemaakt.