Autosalon van Genève gaat ook in 2021 niet door

Het was een bizarre situatie dit jaar. In het Palexpo-beurscomplex waren alle stands al opgebouwd, toen een paar dagen voor de opening van de Autosalon van Genève 2020 de stekker uit het evenement werd getrokken, uiteraard vanwege het coronavirus. Journalisten waren al ingevlogen, beurspersoneel stond al klaar. De afgelasting op het laatste moment was een financiële ramp voor de organisatie van de autobeurs.

Lening van 16,8 miljoen geweigerd

De stichting Geneva International Motor Show (GIMS) heeft gesprekken gevoerd met het kanton Genève over een lening, maar heeft uiteindelijk de aangeboden 16,8 miljoen Zwitserse frank geweigerd. Het kanton wilde het geld alleen ter beschikking stellen op voorwaarde dat er in 2021 weer een autoshow wordt gehouden. En dat vindt de GIMS onacceptabel, zeker gezien de blijvende onzekerheid over de Covid-19-pandemie.

Autosalon van Genève in 2021 is onverantwoord

De GIMS heeft een enquête gehouden onder deelnemers aan de Autosalon van Genève. Het merendeel ervan heeft aangegeven volgend jaar niet te komen. "De automobielsector gaat door een moeilijke tijd", aldus de GIMS, "Onze exposanten hebben tijd nodig om te herstellen van de effecten van de pandemie. Daarbij is het gewoon niet verantwoord om een event te organiseren waar jaarlijks meer dan 600.000 bezoekers en 10.000 journalisten op af komen."

Belangstelling autoshows neemt al jaren af

Veel autoshows hebben het al jaren moeilijk. De belangstelling bij het publiek neemt af en steeds meer fabrikanten laten - mede daardoor - verstek gaan. Ze kiezen vaker voor eigen (online) evenementen, waarbij ze de totale regie hebben over hun nieuws. Op een autoshow loopt een nieuw model immers het risico onder te sneeuwen in de rest van het nieuws. De GIMS denkt er nu over om de Autosalon van Genève te verkopen aan Palexpo. Dit om de toekomst van het evenement zeker te stellen.