Corona-regels: goed voorbereid op vakantie naar België

In België mag je gewoon met je gezin in een auto reizen, zonder mondkapjes. Als je met mensen in de auto zit die niet uit hetzelfde huishouden komen, moet je eigenlijk anderhalve meter afstand houden. Je zou als passagier dus achterin moeten gaan zitten ... Een mondkapje is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden.



Reis je met het openbaar vervoer, dan is een mondkapje of sjaal wél verplicht als je ouder dan 12 jaar bent. In de supermarkt hoef je geen mondkapje op.

Wordt het een leuke vakantie in België?

Restaurants zijn in België gewoon open, je mag met maximaal 10 personen aan één tafel zitten. Vanaf 1 juli zijn ook de pretparken weer open. Je moet dan wel vooraf reserveren. Ook de musea zijn open, met verplichte reservering en het gebruik van een mondkapje.



Net als in Nederland, zijn in België vanaf 1 juli theaters, concertzalen en bioscopen ook weer open. Waar in Nederland geen maximum aantal bezoekers is (als je maar 1,5 meter afstand kunt houden), geldt in België een maximum van 200 personen.



Kamperen in België kan gewoon. Campings zijn geopend, ook het sanitair kan worden gebruikt.



Ook in België blijven nachtclubs gesloten tot 31 augustus.



Reisadvies België hier moet je ook aan denken!

De meeste verkeersregels zijn hetzelfde als de regels die je in Nederland kent. Let er wel op dat je in België ook geen mobiele telefoon mag vasthouden als je in de file staat, of voor een rood stoplicht.

Er is nog een regel die met anderhalve meter afstand houden te maken heeft. Die heeft niets met corona te maken en geldt altijd. Bij het inhalen buiten de bebouwde kom moet de afstand tussen jou en een (brom)fietser of voetganger minstens 1,5 meter zijn.

Brussel, Antwerpen en Gent kennen een milieuzone. Daarvoor hoef je geen sticker aan te vragen. In Brussel wordt je kenteken automatisch geregistreerd. Blijkt dat je auto niet aan de eisen voldoet, dan krijg je een boete van 350 euro.



Dit bericht is samengesteld met informatie van de ANWB Reiswijzer en het Ministerie van Buitenlandse Zaken.