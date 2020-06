Komt de nieuwe TVR Griffith nog op de markt? Dat blijft de vraag

TVR wil de 27,5 miljoen euro (25 miljoen pond) ophalen via de uitgave van obligaties. Volgens het Britse Autocar richt TVR zich vooral op enthousiastelingen die de geschiedenis van het sportwagenmerk kennen en het een warm hart toedragen. Want voor reguliere investeerders is het waarschijnlijk veel te riskant om geld in TVR te steken.

Er is één TVR Griffith gebouwd

Het bedrijf heeft 2,1 miljoen pond aan bezittingen, aldus de boeken die Autocar heeft ingezien, moet in totaal 5 miljoen pond aan leningen terugbetalen en heeft 8,2 miljoen pond uitstaan bij debiteuren. Er is één geregistreerde Griffith. En officieel heeft TVR geen ander personeel dan de directeuren Les Edgar en Jim Berriman.

Verbouwing oude fabriek in Wales

TVR heeft een vergunningsaanvraag ingediend om een oude fabriek in Ebbw Vale, Zuid-Wales, te mogen verbouwen. Op het moment van schrijven is die vergunning nog steeds niet afgegeven. Volgens Berriman werkt TVR nauw samen met de regering van Wales om de productiefaciliteit klaar te krijgen.

Aantal klanten trekken zich terug

In de prospectus voor potentiële investeerders spreekt TVR over een volle orderportefeuille van meer dan 40 miljoen pond. Het eerste productiejaar van de Griffith zou al uitverkocht zijn. Meerdere kopers hebben zich echter al teruggetrokken, omdat ze hun auto al eerder hadden verwacht te krijgen.

TVR heeft ambitieuze productplanning

De productplanning van TVR ziet er als volgt uit: de nieuwe Griffith moet eerst in het Verenigd Koninkrijk op de markt komen, daarna in Europa, en vervolgens in Noord-Amerika, het Midden-Oosten, Japan en Australië. Er komt een cabrioversie van de TVR Griffith, een hybride- en zelfs elektrische variant en een hardcore circuit-Griffith. Als alles goed gaat, tenminste.