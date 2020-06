Je kunt nu slapen bovenop je Land Rover Defender

Het spreekt voor zich dat de daktent alleen te bestellen is voor de vijfdeurs Land Rover Defender 110 (de driedeurs Defender 90 is simpelweg niet lang genoeg). De daktent - die Land Rover samen met Autohome heeft ontwikkeld - meet 2,3 meter in de lengte, 1,3 meter in de breedte en 1,5 meter in de hoogte. Je kunt hem openen door aan de achterkant een paar clips open te maken en de klep een duwtje te geven. Daarna wordt de tent door twee gasveren omhoog gedrukt. De uitschuifbare ladder past in de dakkoffer als de tent niet wordt gebruikt.

Niet goedkoop

Goedkoop is de daktent niet. Ten eerste heb je natuurlijk een Land Rover Defender 110 nodig, die in Nederland te koop is vanaf 102.520 euro, maar dan ben je er nog niet. De daktent kan alleen worden gebruikt als je ook het 4406 euro kostende Explorer Pack op de optielijst hebt aangevinkt. Daarin zitten onder meer een verhoogde luchtinlaat, spatlappen en een imperiaal. De daktent zelf kost je iets meer dan 3000 euro. Voor dat bedrag krijg je niet alleen de tent zelf, maar ook een uitschuifbare aluminium ladder, een tweepersoons matras, kussens en ledverlichting voor in de tent.