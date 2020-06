Waarschijnlijk denken autoliefhebbers vooral aan Lancia als ze de naam Martini horen, maar de drankenfabrikant heeft sinds eind jaren zestig veel meer automerken gesponsord. Het kleurenschema van Martini bestaat uit rode, donker- en lichtblauwe lijnen, meestal op een witte achtergrond. Al zijn er ook Martini-auto's geweest met een rode, zilverkleurige of zelfs zwarte basistint.

Succesvolle samenwerking met Porsche

Martini Racing begon in 1968 (toen reclame op raceauto's werd toegestaan), maar het eerste succes kwam pas drie jaar later. Gijs van Lennep en Helmut Marko wonnen in 1971 de 24 uur van Le Mans in een Porsche 917 K. In die jaren werkten Porsche en Martini innig samen. Ze wonnen onder meer de Targa Florio in 1973 en wederom de 24 uur van Le Mans in 1976 en 1977.

Tegenvallend Formule 1-avontuur

Een paar jaar eerder - in 1972 - begon Martini aan een Formule 1-avontuur met het team van Tecno, maar die samenwerking werd al snel stopgezet wegens tegenvallende resultaten. Vanaf 1975 sponsorde Martini het Brabham-team (de auto's waren eerst wit en toen rood) en daarna het Lotus-team in 1979. Zonder succes, overigens.

Eerste stapjes in de rallysport

Eind jaren zeventig raakte Martini Racing betrokken bij de rallysport: eerst als partner van Porsche in het WRC (1978), toen als sponsor van een Belgisch BMW-team (1980) en uiteindelijk als vaste waarde in het Lancia-team, dat Martini al kende van de langeafstandsracerij (vanaf 1981).

Rallysuccessen met Lancia 037 en Delta

Lancia en Martini wonnen het Wereldkampioenschap Rally in 1982 (met de 037) en in 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 en 1992 met de roemruchte Lancia Delta HF 4WD en HF Integrale 8V, 16V en Evo. Tussen 1999 en 2002 prijkten het Martini-logo op de Ford Focus WRC, die weliswaar diverse rally's wist te winnen, maar nooit het kampioenschap.

Alfa Romeo 155 in de DTM

Sinds de jaren negentig is Martini minder betrokken bij de autosport. Beginnend in 1992 was het team erg succesvol in het Italiaanse Touring Car Championship met de Alfa Romeo 155. De overstap naar de DTM bleek moeilijk. De Alfa's waren niet competitief genoeg tegenover de Mercedes-Benz C-Klasses en Opel Calibra's.

Terugkeer naar Formule 1

Na 2006 is Martini een tijd sponsor geweest van het Ferrari-team in de Formule 1, maar de kenmerkende kleuren kwamen niet op de auto terug, alleen een logootje. Voorlopig de laatste raceauto die met rood en blauwe strepen heeft rondgereden, is de F1-bolide van het Williams-team, dat tussen 2014 en 2018 Martini als hoofdsponsor had.

Lancia Delta HF Integrale Martini 5 en 6

Oh, en als je een straatauto wilt kopen met Martini-striping … Dat kan (als je ze weet te vinden). In 1987 onthulde Autobianchi de Y10 Martini, maar veel bekender zijn de Lancia Delta HF Integrale Evoluzione Martini 5 en 6. Van de twee special editions zijn respectievelijk 400 en 310 stuks gebouwd. Ze gaan nu voor astronomische bedragen van de hand.