Ook Renault en Nissan snijden in prijzen elektrische auto's

Zakelijke rijders profiteren al jaren van belastingvoordelen bij het leasen van volledig elektrische auto's. Maar nu komt er ook een voordeeltje voor particulieren. Als je een nieuwe EV koopt, kun je een subsidie krijgen van 4000 euro. Dat geldt alleen als de auto een actieradius heeft van meer dan 120 kilometer en niet meer dan 45.000 euro kost. Voor tweedehandse elektrische auto's is de subsidie 2000 euro.

MG ZS EV naar 22.985 euro

Zo'n anderhalve week geleden meldden we dat MG de overheidssubsidie op de ZS EV verdubbelt naar 8000 euro. De Chinese stekker-suv gaat dus van 30.985 naar 22.985 euro, waarmee hij een van goedkoopste (lees: minst dure) elektrische auto's op de Nederlandse markt is geworden.

Nissan Leaf en Renault Zoe

Dus dachten Renault en Nissan: daar moeten we wat aan doen! Ook die merken verdubbelen nu de subsidie voor de klant. En daardoor zijn de Nissan Leaf 40 kWh en Leaf e+ 62 kWh tijdelijk verkrijgbaar vanaf respectievelijk 28.990 en 37.850 euro. Een bijkomend voordeel is dat beide modellen uit voorraad leverbaar zijn. Renault doet iets soortgelijks met de Zoe. Tot 31 augustus 2020 is de compacte elektro-hatchback te krijgen vanaf 25.590 euro (was 29.590 euro).