Kërsvërse Citroën ë-C4 is volledig ëlëktrisch

Na het verscheiden van de vorige generatie in 2018 heeft Citroën het op C4-gebied rustig aan gedaan. Omdat de populariteit van het crossover- en suv-segment nog steeds stijgt, lag de prioriteit simpelweg bij de lancering van de C3 en C5 Aircross. Maar nu drukt Citroën de sportknop in en komen er in een keer twee varianten van de C4: een conventionele en elektrische.

Citroën Ami One Concept

Zoals gezegd, de derde generatie Citroën C4 heeft wat suv-elementen. Kijk maar eens naar de iets grotere rijhoogte en de dikke, donkere randen om de wielkasten en over de dorpel. Verder hebben de ontwerpers met een schuin oog naar de Citroën Ami One Concept en 19_19 Concept gekeken. Het bewijs daarvan is de v-vorm van de dagrijverlichting en koplampen.

Citroën C4 Coupé-trekjes

Aan de achterkant menen we trekjes van de Citroën C4 Coupé te herkennen. Dat driedeurs model (2004 - 2010) had een spoiler die de achterruit in tweeën splitste. Dat gebeurt bij de C4/ë-C4 weliswaar niet, maar het donkere vlak onder de spoilerrand geeft wel die illusie.

Minimalistisch interieur

Het interieur van de aankomende Citroën is fraai minimalistisch van opzet. De bestuurder kijkt uit over twee beeldschermen (een digitaal instrumentarium en een infotainmentdisplay), maar kan belangrijke functies, zoals de airco, gewoon met fysieke knoppen bedienen (waarvoor hulde, Citroën).

In de herfst op de markt

Over de aandrijflijn van de Citroën ë-C4 is nog niets bekend; de gewone C4 komt met een selectie benzine- en dieselmotoren op de markt. Citroën onthult meer details op 30 juni. Zowel de C4 als de ë-C4 staat al in de tweede helft van dit jaar bij de dealer. Al zal dat niet per 1 juli zijn natuurlijk, maar in de herfst.