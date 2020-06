Is Jeep Miles (betalen per kilometer) een goede private lease-aanbieding?

Het klinkt als een eerlijke deal: een laag maandbedrag en daar bovenop betalen per kilometer. De nieuwe private lease-regeling heet Jeep Miles en de vaste kosten beginnen bij 272 euro per maand voor de Jeep Renegade en 346 euro per maand voor de Jeep Compass, op basis van 60 maanden. Dat zijn keurige bedragen, we kunnen niet anders zeggen.

Private lease: betalen per kilometer

Maar dan komt de prijs per gereden kilometer er nog bij. Jeep hanteert twee verschillende tarieven:

0,15 euro per kilometer voor het Standaard-pakket met onderhoud, reparatie, motorrijtuigenbelasting, wa-casco verzekering, pechhulp en vervangend vervoer (72 uur) inbegrepen. Oftewel het normale private lease-riedeltje.

0,24 euro per kilometer voor het Plus-pakket aangevuld met een lager eigen risico, vervangend vervoer (24 uur), inzittendenschadeverzekering, rechtsbijstandverzekering en all season-banden.

Er wordt een kastje in de auto geïnstalleerd om de kilometerstand bij te houden en maandelijks af te rekenen.



Rekenvoorbeeld voor de gemiddelde Nederlander

De gemiddelde Nederlander rijdt 13.000 kilometer per jaar. Stel nou dat hij of zij een Jeep Renegade of een Jeep Compass gaat private leasen, dan betaalt hij of zij elke maand 156,25 euro (Standaard) of 250 euro (Plus) extra. Daar moet je als gemiddelde Nederlander dan wel rekening mee houden. Een Jeep Renegade van 272 euro per maand wordt zo heel snel, heel veel duurder. Bijna dubbel zo duur als de Jeep-verkoper jou het Plus-pakket heeft aangepraat.

Deze berekening laat ook zien dat het met Jeep Miles loont om weinig kilometers te rijden. Misschien leg jij maar 5000 kilometer per jaar af en is het gebruikelijke kilometerpakket van 10.000 kilometer veel te ‘groot’ voor jou. Bij veel leasebedrijven krijg je een kleine vergoeding voor niet gereden kilometers (bv. 0,05 euro per km), maar dan nog. Voor die Nederlanders kan Jeep Miles een prima deal zijn.