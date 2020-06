En het is niet moeilijk om te zien waarom. C’était un rendez-vous uit 1976 is zo legendarisch geworden omdat er een zweem van gevaar omheen hangt. Regisseur Claude Lelouch deed iets illegaals. De Fransman scheurde op een vroege zomerochtend met zijn Mercedes-Benz 450 SEL 6.9 dwars door Parijs en reed daarbij meerder voetgangers, fietsers en duiven bijna van de sokken.

C’était un rendez-vous is mysterieus. Ook omdat lange tijd niet duidelijk was wie er nou reed en in wat voor auto. Lelouch monteerde de onmiskenbare V12-sound van een Ferrari 275 GTB over de beelden, maar bleek de dollemansrit in zijn eigen Mercedes te hebben gedaan.

Wat gebeurt er eigenlijk?

Ferrari pakte de nieuwe SF90, zette coureur Charles Leclerc achter het stuur en liet hem een paar rondjes over het stratencircuit van Monaco rijden. Niet tussen het overige verkeer door natuurlijk - zoals Lelouch in de jaren zeventig dat wel deed - maar keurig op door de 'gendarmerie' afgezette wegen. Logisch. Begrijpelijk. Maar wel saai.

En wat gebeurt er eigenlijk in Le Grand Rendez-Vous? In het origineel snelde Lelouch naar Montmartre om zijn geliefde in de armen te sluiten. In deze 'remake' rijdt Leclerc een rondje Monaco in zijn eentje, daarna een rondje Monaco met prins Albert aan boord en daarna een rondje Monaco met een bevallige Franse dame aan boord. Fin!