Waarom de hazentanden van de BMW 4-serie historisch verantwoord zijn

BMW haalt zelf de link met de E9 aan. Die prachtige coupé - die is gebouwd van 1968 tot en met 1975 - zou de inspiratie zijn achter de nieuwe 4-serie. De E9 heeft nog echt die klassieke BMW-haaienneus, waarbij het front een beetje voorover hangt; iets dat zijn opvolger - de 6-serie (E24) - ook had. Misschien wel de bekendste E9 is de 3.0 CSl. Die werd grotendeel ontwikkeld door Alpina en was een lichtere, meer hardcore versie van de 3.0 CSi.

BMW 503 Coupé

Gaan we verder en verder terug in de BMW-geschiedenis, dan worden de nieren groter en groter. Neem bijvoorbeeld de 503 Coupé en Cabriolet uit de jaren vijftig. Het zijn allebei beeldschone auto's, waarbij de langgerekte nieren diep in de bumper steken, maar tegelijk uitstekend bij het algehele ontwerp passen (dit in tegenstelling tot de grille van de nieuwe 4-serie). De 503 werd gebouwd in een rare tijd voor BMW. De fabrikant maakte aan de ene kant peperdure luxeauto's, maar aan de andere kant piepkleine Isetta'tjes.

BMW 328

De klassieke BMW die wij gevoelsmatig het meest op de 4-serie vinden lijken, is de 328 Kamm Coupé uit 1940. Hij is gebaseerd op de 328-sportwagen, waarvan tussen 1938 en 1940 slechts 464 exemplaren werden geproduceerd. De unieke 328 Kamm Coupé - die in 1940 aan de Mille Miglia meedeed - is in 1953 naar de sloop gestuurd. In 2010 presenteerde BMW een reproductie op Villa d'Este, ter ere van de zeventigste verjaardag van de Mille Miglia-overwinning van de 328.

BMW 303

Nog wat verder terug dan, naar begin jaren dertig van de vorige eeuw. De BMW 303 was een compacte familiesedan en de allereerste BMW ooit met de twee nieren als grille. En wat voor nieren! De twee knoeperds bedekken zowat de hele neus van de 303, die later gezelschap kreeg van de 309, 315, 319 en 329. Erg fraai zijn de 315/1 en 319/1 Roadsters, waarvan die eerste maar liefst 40 pk (!) uit een zescilinder lijnmotor haalde.