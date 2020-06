Schok! Horror! Dit is de nieuwe BMW M4

Voor wie denkt dat BMW zomaar de knuppel in het hoenderhok heeft gegooid: neen! Er zit wel degelijk een filosofie achter de oversized nieren van de nieuwe 4-serie. De ontwerper heeft zich laten inspireren door onder meer de BMW E9 (3.0 CSi); die prachtige en tijdloze coupé had immers ook smalle en hoge nieren. Nou kun je verdedigen dat het designelement op de nieuwe 4-serie minder goed gelukt is, maar dat oordeel laten we graag aan jullie.

Cylon uit Battlestar Galactica



Op de aankomende BMW M4 is de designpen nog verder uitgeschoten. De voorzijde van de sportcoupé druipt van het überholprestige met een nóg grotere grille, aanvullende luchtopeningen en een verder gewelde motorkap. Het is vast een generatiedingetje (jaren tachtig-kind hier ...), maar bij het zien van de M4-nieren moeten wij gelijk denken aan de Cylons uit Battlestar Galactica; robotsoldaten waarvan het gezichtsmasker behoorlijk wat M4-trekken vertoont.

BMW M4 met 480 pk



De BMW M4 wordt zeer binnenkort officieel onthuld. Later volgen de BMW M3, M4 Cabrio en mogelijk ook een M4 Gran Coupé. Voor de aandrijving zorgt een 3,0-liter zescilinder met twee turbo's en een vermogen van 480 pk. De latere Competition-variant krijgt 510 pk. De M4 heeft standaard vierwielaandrijving, maar er komt ook een versie met alleen achterwielaandrijving. Deze M4 Pure krijgt 460 pk en een handbak. Ook zal hij een stuk lichter zijn dan de 'gewone' M4.