Wat is er anders aan de Jeep Compass?

Vorig jaar werden bijna 1000 exemplaren van de Jeep Compass verkocht in Nederland. Mede veroorzaakt door de corona-lockdown staat de teller voor 2020 pas op enkele tientallen. Maar als het aan Jeep ligt, komt het in de tweede helft van dit jaar weer helemaal goed met de verkopen. De compacte Compass is onderwerp van een verbeteringsronde. Met als belangrijkste nieuws de beschikbaarheid van een 1,3-liter turbomotor. Die is er met 130 pk of 150 pk.

Nieuw: Firefly-motor met 130 pk

Die 1,3-liter 'Firefly'-turbomotor kennen we al iets langer. Hij wordt namelijk ook in de Fiat 500X en Jeep Renegade geleverd. In die modellen heeft hij een vermogen van 150 pk, maar in combinatie met een handgeschakelde zesversnellingsbak, levert hij in de vernieuwde Compass 130 pk. Alleen wanneer je kiest voor de versie met een dubbel gekoppelde DDCT-transmissie krijg je het volle vermogen van 150 pk. Opmerkelijk genoeg hebben beide vermogensvarianten hetzelfde koppel van 270 Nm. Voor de versie met handbak (en dus 130 pk) geeft Jeep een gemiddeld verbruik op van 5,7 l/100 km. De Compass met DDCT-versnellingsbak (en 150 pk) verbruikt volgens zijn makers 5,5 l/100 km.

Geen 4x4 meer?

Wat ook opvalt in de prijslijst van de vernieuwde Jeep Compass, is dat de versies met de 1,3-liter turbomotor (die de 1.4 MultiAir vervangt) niet geleverd wordt met vierwielaandrijving. Een schok voor notoire Jeep-liefhebbers. Al hoeven zij niet te lang te treuren, want de aanstaande plug-in hybride variant van de Compass, die met de toevoeging 4xe later dit jaar aan de reeks wordt toegevoegd, wordt met behulp van elektriciteit rondom bediend met vermogen.

Update voor Uconnect infotainment

De Renegade profiteert sinds kort van een opgewaardeerd Uconnect infotainmentsysteem. Dit legt verbinding met een app op je smartphone, waarna je tal van functies van een afstand kunt raadplegen en activeren. Afhankelijk van de gekozen variant van Uconnect (die met een 7 of een 8,4 inch beeldscherm wordt geleverd), kun je ook vanaf de ontbijttafel alvast je latere bestemming in het navigatiesysteem invoeren of de temperatuur in de auto alvast instellen. De komst van de 1,3-liter turbomotor, was voor Jeep een uitgelezen gelegenheid om de jongste variant van Uconnect ook in de Compass te introduceren.

Vier uitrustingsniveaus

Jeep heeft de prijzen van de vernieuwde Compass inmiddels bekend gemaakt. De versie met 130 pk is er vanaf 31.900 euro. Wil je de 150 pk sterke variant met DDCT-transmissie, dan krijg je ook een uitrustingsupgrade (van Sport naar Longitude) en betaal je 36.000 euro. Beide motorvarianten zijn er ook als Night Eagle Liberty Edition en als Limited. De meest complete S-uitvoering wordt alleen met de 150 pk sterke motor aangeboden. De tarieven voor private lease beginnen bij 449 euro per maand.