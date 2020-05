Deze Acura TLX krijgen wij niet. En dat is jammer

Acura is voor Honda wat Lexus voor Toyota is: het luxemerk. Acura werd in 1986 gelanceerd en is inmiddels beschikbaar in Noord-Amerika, China, Mexico en nog een aantal kleinere markten. Honda was van plan om Acura naar thuismarkt Japan te halen, maar door de crisis van 2007 - 2008 werd dat uitgesteld en later afgesteld. In de Verenigde Staten levert Acura momenteel zes modellen: de NSX-supersportwagen, de suv's RDX en MDX en de sedans ILX, TLX en RLX.

Super Handling All-Wheel Drive



De nieuwe heeft Acura echt neergezet als sportsedan. Het basismodel van de TLX heeft bijvoorbeeld al een 272 pk sterke viercilinder turbomotor aan boord. Daarboven staat een 3,0-liter turbo-V6 met een nog onbekend vermogen. Standaard heeft de TLX voorwielaandrijving, maar als optie levert Acura het Super Handling All-Wheel Drive-systeem (yep, zo heet het echt). Schakelen hoeft uiteraard niet zelf; dat doet een automaat met tien verzetten voor je.

Betere gewichtsverdeling



En ondanks het feit dat de TLX geen achterwielaandrijving heeft, heeft Acura toch zijn best gedaan om er een echt sportief rijdende auto van te maken. Zo is er veel aandacht besteed aan de gewichtsverdeling (de accu is bijvoorbeeld in de kofferbak weggewerkt) en aan het onderstel. De stijfheid van de carrosserie is eveneens een stuk verbeterd, aldus Acura. Alleen de NSX - waarmee de TLX delen van zijn remsysteem deelt - zou stijver zijn.