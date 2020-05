Het Ferrari-logo is letterlijk uit de lucht komen vallen

Voordat we antwoord geven op die vraag, kijken we eerst even naar drie andere aspecten van het Ferrari-beeldmerk: het groen, wit en rood bovenaan, de gele achtergrond en de letters S en F onder de hoeven van het steigerende paard. Die laatste staan voor Scuderia Ferrari, wat letterlijk ‘de stal van Ferrari’ betekent en al decennialang de naam van het Ferrari-raceteam is. Groen, wit en rood komen van de Italiaanse vlag en geel is de kleur van Modena, de thuisbasis van Ferrari.

Het paard heeft zijn oorsprong in 1923, toen het merk Ferrari nog niet eens bestond en Enzo Ferrari als coureur in dienst was bij Alfa Romeo. In dat jaar won hij zijn allereerste race, op het Savio-circuit nabij de Italiaanse stad Ravenna. Ferrari ontmoette er een kennis uit Bologna: graaf Enrico Baracca en zijn vrouw Paolina Biancoli, wiens zoon Francesco de meest succesvolle Italiaanse gevechtspiloot uit de Eerste Wereldoorlog was.

Eerste Wereldoorlog

In de beginjaren van zijn militaire carrière maakte Francesco onderdeel uit van de bereden Piemonte Cavalleria, een prestigieus onderdeel van het Italiaanse leger, dat een zilverkleurig steigerend paard op een rode achtergrond als wapen had. Toen Francesco jachtvlieger werd, besloot hij het embleem te gebruiken op zijn vliegtuig, al voerde hij twee wijzigingen door. Het paard werd zwart en had zijn staart iets omhoog in plaats van naar beneden.

Francesco schoot in de Eerste Wereldoorlog vierendertig vijandige toestellen neer, maar werd in juni 1918 zelf neergehaald, waarschijnlijk door een Oostenrijkse piloot (al gaan er ook verhalen dat hij het slachtoffer werd van luchtafweergeschut). Hij stond bekend als een bescheiden en gevoelige man, die de door hem uit de lucht geschoten vliegers in het ziekenhuis opzocht als ze gewond waren geraakt. Ook bezocht hij steevast de graven van de door hem overleden vliegers.

‘Het zal je geluk brengen’

Francesco’s ouders raakten jaren later bevriend met Enzo Ferrari. Ze zagen iets van hun zoon in de jonge coureur en boden hem het steigerende-paardembleem aan. “Dit is wat [Paolina] op een dag tegen me zei”, schreef Ferrari in een brief aan een historicus. “Gebruik het paard van mijn zoon op jouw auto’s. Het zal je geluk brengen. […] Ik heb nog steeds een foto van Francesco, met achterop een geschreven boodschap van zijn ouders, waarin ze zijn embleem aan mij overdragen.”