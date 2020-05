Top en flop: Het goede en slechte nieuws van deze week

+ Top - Geef ons zo'n Amerikaanse Japanner, alsjeblieft!

Woonden we maar in Japan. Dan konden we een Honda Vamos kopen en die laten ombouwen tot zo'n schattige en onwijs gave Ford Econoline-kopie. Want er is een bedrijf in Japan dat voor diverse kei cars - kleine autootjes die in een gunstige belastingklasse vallen - onderdelen verkoopt waarmee je je zakjapanner kunt veramerikaniseren.

+ Top - Wil je een Porsche 911 Cabriolet of een 911 Targa?

De introductie van een nieuwe Porsche 911-variant is een wonderlijk fenomeen. We weten al precies hoe hij eruit gaat zien, maar wachten toch in spanning af. En de kersverse Porsche 911 Targa stelt in die zin niet teleur. Hij oogt bekend, maar doet ons toch weer twijfelen: willen we nou een 911 Cabriolet of een 911 Targa?

+ Top - De Ford Mustang Mach-E laadt sneller snel dan gedacht



Hoe snel snellaadt een Ford Mustang Mach-E? Nou, dat zullen we je vertellen. Als je de Mustang Mach-E aan een snellader hangt, laadt hij liefst 30 procent sneller snel dan eerder werd gedacht. Dus als je straks snel even wilt snelladen met de Mustang Mach-E dan snellaadt de Mustang Mach-E sneller dan snel.

- Flop - Nederlanders blijven hun mobiel gebruiken achter het stuur

Rij MONO! Hoe vaak moet dat matrixbord langs de snelweg dat nou nog zeggen?! Maar nee, wij Nederlanders luisteren niet. Uit onderzoek van het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) blijkt dat bijna 70 procent van de automobilisten onderweg gewoon zijn of haar smartphone gebruikt.

- Flop - VW Golf en Skoda Octavia uitgesteld wegens softwarebug

De Volkswagen Golf en Skoda Octavia bellen automatisch de hulpdiensten bij een ongeluk (die functionaliteit is sinds een paar jaar verplicht in Europa). Maar door een softwareprobleem werkt het zogenoemde E-Call-systeem niet. Dus moeten er 30.000 Golfs terug naar de dealer en wordt de levering van nieuwe Golfs en Octavia's uitgesteld.

- Flop - Europese autoverkopen maken een snoekduik

Moeten we dit nieuws eigenlijk nog melden? Want het effect van het coronavirus op de automarkt is inmiddels wel duidelijk, toch? Overal ter wereld zijn de verkopen in een vrije val geraakt. In de zevenentwintig landen van de Europese Unie werden in april 76,3 procent minder auto's geregistreerd dan in dezelfde periode een jaar eerder