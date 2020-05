Zoals je verwacht van Rolls-Royce wordt iedere miniatuur-Cullinan met de hand gemaakt en helemaal naar de wensen van de klant. Voor de koets kunnen de kopers kiezen uit zo'n 40.000 standaardkleuren, zoals Rolls-Royce ze noemt. Daarbij is het uiteraard ook mogelijk om het model in de tint van jouw eigen Cullinan te krijgen. Een eventuele 'coachline' wordt met een piepklein kwastje met de hand op de carrosserie geschilderd.

Werkende verlichting



De kleine Cullinan kan niet rijden, maar toch krijg je er een afstandsbediening bij. Daarmee zet je de koplampen, achterlichten en interieurverlichting aan en uit. Want ja, die is er. Als je de deurtjes van de Cullinan opent, zie je zelfs een verlichte dorpellijst. Verder is de cabine van de Rolls-Royce volledig waarheidsgetrouw nagemaakt: met echt hout, echt leer en echt stikwerk.

Een meter lang



Klein is de Cullinan eigenlijk helemaal niet, ook al hebben we hem wel zo genoemd. De glazen vitrine waarin hij wordt geleverd is een meter lang. Een van de ruiten kan eruit gehaald worden, zoals je de portieren, de achterklep en de motorkap van het schaalmodel kan openen. Want het spreekt voor zich dat er een gekrompen 6,75-liter twinturbo V12 voorin de Cullinan ligt.

Hoe duur?



In Nederland kost een echte Rolls-Royce Cullinan ongeveer 500.000 euro. Al kun je het wat opties betreft natuurlijk zo gek maken als je zelf wilt. Wat de replica van de Cullinan gaat kosten, heeft Rolls-Royce niet bekendgemaakt. Dat hoeft ook niet, want als je naar de prijs moet vragen, kun je het model toch niet betalen. Gezien het werk wat er in de mini-Cullinan zit, kun je rekenen op een bedrag met vijf cijfers.