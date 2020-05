Ford Mustang Mach-E laadt als de brandweer

Je zou toch denken dat een serieus grote fabrikant als Ford wel een stel bovenmatig slimme computerboys en -girls moet kunnen vinden. Toch hebben praktijktests met de Ford Mustang-E aangetoond dat het accupakket sneller op te laden is dan de Ford-nerds hadden berekend. En niet een béétje sneller, maar 30 procent sneller.



Mustang Mach-E doet 119 km in 10 minuten



In de praktijk komt het erop neer dat je de elektrische Mustang maar 10 minuten aan een Ionity-snellader hoeft te hangen om 119 kilometer extra rijbereik te krijgen. Tenminste, als je een Mustang met het grootste accupakket (98,8 kW) en alleen achterwielaandrijving hebt. Bij een Ford Mustang Mach-E met dezelfde batterijcapaciteit en vierwielaandrijving levert 10 minuten aan de snellader een actieradius van 107 kilometer op.



Had jij je zinnen gezet op de goedkoopste Mustang Mach-E van 49.925 euro? Dan moet je het doen met het standaardaccupakket (75,7 kWh). Daarbij levert 10 minuten snelladen 91 kilometer aan actieradius op (85 km met vierwielaandrijving).

In drie kwartier voor 80 procent vol



Zo'n korte doch efficiënte laadsessie is vooral fijn als je onderweg twijfelt of het accupakket nog genoeg prik heeft om je op je bestemming te brengen. Begint je accu te piepen maar moet je duidelijk verder dan 100 kilometer rijden? Dan is het prettig om te weten dat het grootste accupakket in drie kwartier van tien tot tachtig procent van zijn capaciteit kan worden opgeladen. Bij de Mustang Mach-E met standaardbatterij duurt dat zelfs maar 38 minuten.

Actieradius elektrische Ford Mustang Mach-E



Overigens is het nog de vraag hoe vaak je met een Mustang Mach-E onderweg moet bijladen. Volgens de WLTP-cyclus kom je afhankelijk van het gekozen accupakket 450 tot 600 kilometer met een volledig opgeladen auto. Dus ook een retour Groningen - Utrecht moet geen probleem zijn. voor de volledig elektrische Mustang Zeker niet als je je netjes aan de maximumsnelheid houdt.

Wanneer komt de Mustang Mach-E naar Nederland?

IJs en corona dienende, worden de eerste volledig elektrische Mustangs Mach-E eind 2020 aan Nederlandse klanten afgeleverd. Overigens is de First Edition via voorintekening al uitverkocht.