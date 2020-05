Jonge Nederlander ontwerpt extreme Bugatti-racewagen

De naamloze racewagen van Van Overbeeke - een ode aan de klassieke Bugatti Type 35 - is een soort Formule 1-auto met cockpit. Knap gedaan is dat de kenmerkende Bugatti-grille terugkomt in de pootjes onder de neus. Een duidelijke ode aan de Bugatti Atlantigue is de lijn die midden over de carrosserie naar achteren loopt en uitmondt in het remlicht. Het verbaast ons dat Bugatti niks met het design heeft gedaan. De fabrikant had best nog een Vision Gran Turismo-wagen voor het PlayStation 4-spel Gran Turismo Sport kunnen lanceren.

Nieuwe Batmobile



Van Overbeeke heeft een interessante carrière overgehouden aan zijn Formule 1-ontwerpen van vijf jaar geleden. Hij heeft dus niet alleen stage gelopen bij Bugatti, maar ook een tijdje bij Genesis (Hyundai) in Frankfurt gewerkt. Veel gaver misschien nog wel is dat Van Overbeeke aan de nieuwe Batman-film heeft meegewerkt. Hij is deels verantwoordelijk voor het ontwerp van de nieuwe Batmobile, die veel trekjes van een echte Amerikaanse muscle car heeft.