Keuzestress: Wil je een Porsche 911 Cabriolet of een 911 Targa?

Even terug. De Porsche 911 van de 992-generatie debuteerde in november 2018. Hij is er als Coupé en als Cabriolet, met 385 pk (Carrera en Carrera 4), met 450 pk (Carrera S en Carrera 4S) en als 650 pk sterke Turbo S. Later introduceert Porsche natuurlijk ook weer een Turbo, GT3, GT3 RS en nog andere varianten.

Zilverkleurige rolbeugel



De 911 Targa werd in de jaren zestig bedacht. Porsche liep vooruit op Amerikaanse veiligheidswetgeving (die er uiteindelijk nooit kwam) die open auto's zou verbieden. De eerste Targa had al die kenmerkende zilverkleurige rolbeugel, maar gebruikte een uitritsbare kunststof achterruit. Op latere varianten was die gewoon vast en van glas.

Glazen schuifdak



Bij de 993 (1994 - 1998), 996 (1997 - 2004) en 997 (2004 - 2012) was de Targa weinig meer dan een versie met een groot glazen schuifdak, dat onder de achterruit schoof. Pas bij de 991 (2011 - 2019) keerde Porsche terug naar het klassieke Targa-design met een metalen rolbeugel achter de voorstoelen.

Open in 19 seconden



Het dakpaneel van de nieuwe 911 Targa open en sluit automatisch in slechts 19 seconden. De glazen achterruit schuift daarvoor ver naar achteren, dus als de sensoren van de Porsche een muur of een andere auto dicht achter de auto detecteren, wordt het mechanisme stilgelegd om eventuele schade te voorkomen. De 911 Targa is nauw verwant aan de 911 Cabriolet. Tot de raamlijn zijn de twee identiek.

Handgeschakelde zevenbak



De 911 Targa 4 (385 pk) gaat in 4,2 seconden van stilstand naar 100 km/h en heeft een topsnelheid van 289 km/h. De krachtigere 911 Targa 4S (450 pk) haalt maximaal 304 km/h en doet precies 3,6 seconden over de standaardsprint. Beide auto's zijn standaard uitgerust met een achttraps PDK-transmissie met dubbele koppeling. De 911 Targa 4S kan ook worden besteld met een handgeschakelde zevenbak.

Achterwielbesturing

Andere opties zijn achterwielbesturing voor de 911 Targa 4S. Dat systeem stuurt bij lagere snelheden tegen voor meer wendbaarheid en een kleinere draaicirkel. Op hogere snelheid sturen de achterwielen mee met de voorwielen voor een betere stabiliteit. Porsche Dynamic Chassic Control (PDCC) gaat het rollen van de carrosserie tegen met actieve dempers.

Smartlift en InnoDrive



Twee andere interessante toevoegingen zijn Smartlift (dat leert waar het de neus van de auto 40 mm moet optillen om over een obstakel zoals een verkeersdrempel te rijden) en adaptieve cruisecontrol met InnoDrive (dat met behulp van het navigatiesysteem 3 kilometer vooruit kijkt om alvast de snelheid van de auto aan te passen op bijvoorbeeld bochten).