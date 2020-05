'Renault stopt met de Scenic, Espace en Talisman'

"De bezuinigingsplannen zijn nog niet definitief", aldus een anonieme bron tegen persbureau Reuters, "maar de Scenic, Espace en Talisman worden zeker weten geschrapt. De focus komt op suv's en crossovers te liggen." En dat is niet gek. De populariteit van zakensedans in het d-segment en (midi-)mpv's is nog nooit zo laag geweest. Het koperspubliek gaat nu eerder voor een suv of crossover.

Verkopen finaal ingezakt



In Nederland is dat goed te zien aan de verkoopcijfers. De Renault Scenic was in 2004 nog goed voor bijna 15.000 exemplaren, maar vorig jaar bleef de teller staan op 1404. Hetzelfde geldt voor de Espace, die eveneens in 2004 een topjaar had (4477), maar nu is afgegleden naar 180 stuks. De Talisman kwam in 2019 tot 311 exemplaren. Voorganger Laguna haalde in 2003 een piek van 13.576.

Ongelukkig huwelijk met Nissan



Renault noteerde in 2019 zijn eerste verlies in tien jaar en is nu natuurlijk hard geraakt door de coronacrisis. Daarbij zit de Franse fabrikant vast in een ongelukkig huwelijk met het Japanse Nissan. De gevallen topman Carlos Ghosn - die in Japan van zelfverrijking en corruptie is beschuldigd - hield de alliantie bij elkaar, maar sinds zijn arrestatie (en ontsnapping) is er nog meer wantrouwen tussen Renault en Nissan dan voorheen.

Mogelijk fabrieken dicht



Volgens waarnemend directeur Clotilde Delbos zijn er geen taboes meer. Om kosten te besparen gaan er mogelijk fabrieken dicht, met alle gevolgen van dien voor de medewerkers. En dat zal in Frankrijk waarschijnlijk op veel verzet stuiten, want Renault heeft afgelopen maand bij de staat aangeklopt voor financiële steun.