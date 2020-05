Maserati gaat racen met de aankomende MC20

De Maserati MC20 volgt daarmee in de voetstappen van de MC12. Daarvan zijn precies vijftig exemplaren gebouwd om twaalf GT1-raceauto's te homologeren. Het model is gebaseerd op de Ferrari Enzo, maar veel langer, breder en lager. Zijn 6,0-liter V12 is 630 pk en 652 Nm sterk, waarmee de MC12 een topsnelheid van 330 km/h haalt en in 3,8 seconden naar 100 km/h gaat.

Alfa Romeo 4C



Vorig jaar is Maserati begonnen met het testen van de aandrijflijn van de MC20. Het merk gebruikte daarvoor een zogeheten mule op basis van de Alfa Romeo 4C. De auto op bijgaande foto's lijkt zo goed als productierijp te zijn en heeft geen 4C trekjes meer. Het lijkt er sterk op dat de MC12 een tweezitter met middenmotor wordt.

Volledig elektrisch



Maserati heeft nog niets losgelaten over de aandrijflijn, maar waarschijnlijk gaan we een volledig elektrische sportwagen voorgeschoteld krijgen. Er zou de bestuurder zo'n 600 pk ter beschikking staan, uiteraard verdeeld over zowel de voor- als achterwielen. Waarschijnlijk komt er ook een plug-in hybridevariant van de MC20.

Miljardeninvestering

Dit jaar krijgt Maserati zo’n 1,6 miljard euro van moederbedrijf Fiat Chrysler. De helft daarvan gaat naar het moderniseren van de fabriek in Turijn, die geschikt gemaakt moet worden voor de productie van elektrische auto’s. De andere 800 miljoen euro wordt besteed aan een nieuwe assemblagelijn, waar in 2021 een nieuwe suv vanaf komt rollen. Het model wordt onder de Levante gepositioneerd.

Hybrideversie van Ghibli

Maserati gaat bovendien sterk inzetten op elektrificatie. Dit jaar al wordt een hybrideversie van de Ghibli gepresenteerd. Op termijn volgen ook de Quattroporte en Levante Hybrid. De volgende generatie GranTurismo en GranCabrio krijgen eveneens een stekker en maken hun opwachting in 2021. Ze zullen er ook gewoon met brandstofmotor zijn.