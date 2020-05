Auto Review mei 2020: gratis inkijkje

Rij-impressie: Seat Leon

De nieuwe Seat Leon is nauw verwant aan de nieuwe Volkswagen Golf 8, maar heeft nét dat kleine beetje onderscheidend vermogen dat hem extra aantrekkelijk maakt. Een sportieve rij-impressie van de Seat Leon 1.5 TSI.

Top 10: vergeten accessoires

Auto’s zijn tegenwoordig zo comfortabel en compleet, dat bijna niemand achteraf nog allerlei niet-originele accessoires aanschaft. Dat was vroeger wel anders. Toen lagen de Halfords en de Brezans van deze wereld nog vol met spullen als spatlappen, mistlampen en nep-badges.

Vergelijkende test: comfortabele Duitse sportcoupés



Vierdeurs coupés hebben een merkwaardige aantrekkingskracht: ze weten niet alleen rijke comfortliefhebbers naar de showroom te lokken, maar ook sportwagenfans. Wij houden een Zuid-Duitse derby tussen de BMW M850i xDrive Gran Coupé en de Porsche Panamera Turbo, met een afgetekende winnaar.

Rij-impressie: Ford Kuga Plug-in Hybrid

Stukje bij beetje loopt Ford zijn achterstand in op het gebied van stekkerauto's. Zo is de nieuwe Kuga leverbaar als plug-in hybride, en nog voor een relatief zacht prijsje ook. Een eerste vrolijk stemmende kennismaking op uitgestorven Nederlandse wegen.

Vergelijkende test: Stationwagons met stekker

De CO2-uitstoot moet omlaag en automerken gebruiken plug-in hybrides om dat gedaan te krijgen. Met de Skoda Superb Combi iV, de Peugeot 508 SW Hybrid en de Volkswagen Passat GTE kunnen jij en je gezin het milieu een handje helpen en voorzichtig kennismaken met elektrisch rijden.

Rij-impressie: Skoda Octavia

Bij de vierde generatie van de Skoda Octavia draait alles om technologie. In het dashboard is geen knop meer te vinden en de auto zit van onder tot boven vol met veiligheidssnufjes. Maar de klassieke Octavia-deugden bleven ook: het is en blijft een ruime auto.

Occasion van de maand: Renault Clio 4

In deze nieuwe rubriek belichten we de meest gezochte occasions van Nederland. Hoe verging het de auto in de verkoopstatistieken? Deed hij het een beetje goed in onze tests? Welke versies zijn de aanraders en welke juist niet? Deze keer staat de Renault Clio centraal, van de generatie die tussen 2012 en 2019 in de showrooms stond. Vergeleken met zijn voorgangers heeft de Clio 4 een stevig onderstel, maar technisch is hij niet snel van de wijs.

Oud & Nieuw: Porsche en Alpine

Er zijn maar weinig sportwagens waar de familiebanden zo duidelijk zichtbaar zijn als bij de Alpine A110 en de Porsche 911. Toch zit er tussen de oermodellen en de versies van 2020 bijna 60 jaar innovatie.

Marktplaats.nl: hoogwaardige hatchbacks

Wie 'premium' zegt, denkt al snel aan Audi, BMW en Mercedes. Wil je een nieuwe, leuk aangeklede hatchback van dit trio, dan ben je zomaar 40 mille kwijt. En dat terwijl een exemplaar 'met de kop eraf' hoogstens de helft kost. Voor dat geld vonden we op Marktplaats.nl trouwens nog wel meer hoogwaardige hatchbacks.