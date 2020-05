Het laatste nieuws rond de Formule 1

Verlaging budgetlimiet Formule 1

Ross Brawn heeft in de functie van sportief directeur van de Formule 1 laten weten dat er bijna een akkoord is. Het aanstaande akkoord heeft betrekking op de daling van de budgetlimiet die oorspronkelijk hoger was vastgesteld. De originele limiet kwam uit op 175 miljoen dollar, maar de financiële gevolgen van het coronavirus nopen naar een daling daarvan. Een definitieve bijstelling van de uitgavenlimiet naar beneden is nodig. De teams lijken met een limiet voor het budget van 145 miljoen dollar akkoord te gaan. Daarmee is er meteen ook sprake van een heldere boodschap. De kosten moeten gewoon omlaag en naar verwachting daalt de budgetlimiet in de komende jaren nog verder.

Formule 1 van start in Oostenrijk

Er is een brief van de internationale autosportfederatie uitgelekt. De FIA geeft in de brief onder meer aan wat de spelregels en richtlijnen zijn voor de eerste races. Dat zijn er eerst vier met de start van twee races in Oostenrijk en daarna op Silverstone een doubleheader. De Grand Prix van Oostenrijk staat op 5 juli op de kalender. Dat is dan de eerste officiële wedstrijd van de Grand Prix Formule 1 2020. De eerdere geplande races hebben geen doorgang gevonden door het coronavirus. De race die in Oostenrijk plaatsvindt, kent geen toeschouwers. Althans niet fysiek, want de race is natuurlijk wel op televisie of online te volgen.

Het is de verwachting dat de coureurs in Oostenrijk een week later weer aan de bak gaan. Er is namelijk sprake van een aanpassing van de Formule 1 kalender. Het gaat dan ook om een dubbele race in Oostenrijk die gehouden wordt op de Red Bull Ring. Voor wat betreft de volgende twee races op Silverstone zijn er nog onduidelijkheden. De Britse overheid heeft namelijk laten weten dat iedereen die het land inkomt een verplichte quarantaine moet ondergaan. Dat heeft natuurlijk gevolgen voor de coureurs. Indien er geen uitzondering komt dan is het voor de teams niet mogelijk om op tijd naar Silverstone te komen. De gesprekken hierover krijgen deze week een vervolg.