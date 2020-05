Dit is de volgende generatie Mercedes-Benz S-Klasse

Aan de voorkant van de nieuwe S-Klasse lijkt niet zoveel te veranderen. De grille is wat anders van vorm, met smallere koplampen ernaast. Aan de achterzijde heeft zich een kleine revolutie voorgedaan. Weg zijn de grote, amandelvormige achterlichten. En ervoor in de plaats komen twee 'driehoeken', zoals we die ook al op de CLA, CLS en nieuwe E-Klasse zagen.

Aantal knoppen minimaal



Het dashboard van de aankomende S-Klasse ziet er bijzonder uit. Er zit een digitaal instrumentarium achter het stuur, maar daarachter lijkt nog weer een scherm te zitten. Of is dat een uit de kluiten gewassen head-up display? Het aantal knoppen op de middenconsole is tot een minimum beperkt, want de meeste functies van de auto worden met het enorme touchscreen bediend.

Stuur met klassieke uitstraling



Het stuurwiel heeft een klassieke uitstraling, met zes dunne spaken (bij elkaar gebracht in groepjes van twee) en daarop een aantal knoppen. De startknop van de S-Klasse zit rechts, tussen het stuur en het grote multifunctionele display. De bovenkant van het dashboard wordt gedomineerd door vier uitstroomopeningen van het ventilatiesysteem.

Iets groter dan zijn voorganger



De nieuwe S-Klasse staat op het MRA II-platform van Mercedes-Benz, wordt waarschijnlijk heel iets groter dan zijn voorganger en is uitgerust met Level 3-autonomie (nagenoeg volledig zelfrijdend op de snelweg). Mercedes onthult de S-Klasse later dit jaar. Hij komt pas in 2021 op de Nederlandse markt.